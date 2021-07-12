Разом заради майбутнього: кейс Carlsberg Ukraine

Вона ґрунтується на чотирьох цілях: НУЛЬ вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води, НУЛЬ безвідповідального споживання і НУЛЬ нещасних випадків. Ця програма — частина стратегії компанії, яка має чіткі цілі до 2022 та 2030 років.

НУЛЬ вуглецевого сліду

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Що таке вуглецевий слід та чому його скорочення таке важливе для планети? Під час виробництва, використання та утилізації продуктів і послуг виділяються парникові гази або CO2. Разом ці викиди утворюють вуглецевий слід, який забруднює атмосферу та у майбутньому може повністю її покрити.

Щоб зменшити викиди вуглецю, Carlsberg Ukraine фокусується на декількох напрямах: упаковці, виробленні біогазу та електроенергії. На пакування продукції припадає найбільший відсоток викидів. У 2020 році компанія повторно використала майже 40% скляних пляшок та оновила один із головних своїх брендів — Carlsberg, який тепер має спеціальне напилення на пляшці, що захищає її від сколювання та дає можливість збільшити кількість повторного використання цієї пляшки. Підприємство збільшило викорис­тання біогазу на 5%, а торік замінило ним 15% природного газу.

НУЛЬ втрат води

На сьогодні заводи в Україні є одними з найефективніших щодо використання води у Carlsberg Group та вже виконали мету Групи 2022 року — зниження споживання води на 25% на пивоварнях. У 2020 році компанії знадобилося 2,42 гл/гл води, щоб виготовити 1 літр пива, що є рекордом, адже мета становила 2,5 гл/гл. Такого результату вдалося досягти завдяки розробленню та впровадженню на кожному виробничому майданчику багатьох проєктів, спрямованих на скорочення споживання води, зокрема через її повторне викорис­тання для технічних потреб.

НУЛЬ безвідповідального споживання

Компанія прагне, аби пиво було у центрі подій, які об’єднують людей, тож спрямовує багато активностей на популяризацію відповідального споживання продукції. Споживати відповідально — це не сідати за кермо навіть після одного келиха; насолоджуватися якістю, а не кількістю; не споживати вагітним; поєднувати пиво з їжею та пам’ятати, що пиво тільки для повнолітніх. Із року в рік Carlsberg Ukraine розширює асортимент, прагнучи запропонувати безалкогольну альтернативу в кожній точці продажу: безалкогольне пиво, квас та інші напої. Бренд BALTIKA 0, що належить компанії, у 2020 році став лідером безалкогольного ринку пива України, а "Квас Тарас" вкотре довів своє лідерство на ринку квасу, що засвідчує зростаючий інтерес до безалкогольної продукції та її доступність у точках продажу.

НУЛЬ нещасних випадків

Єдиний і безальтернативний результат, якого прагне компанія, — нуль нещасних випадків серед співробітників. Для цього у компанії проводяться навчання та тренінги, зокрема щодо роботи на висоті та безпечного кермування, використовуються засоби захисту на виробництві, проводиться робота з підрядниками. Також мета реалізується завдяки впровадженню п'ятьох правил зі збереження життя — це п'ять основних напрямів з безпеки, де раніше траплялося більше нещасних випадків. У кожному правилі багато вимог і заборон, які попереджають наступ нещасних випадків. За останні два роки таких прецедентів стало удвічі менше.