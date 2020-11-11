Цель Дія City — создать среду для развития высокотехнологичных отраслей, — Борняков

Вскоре в Украине должен быть запущен специальный правовой режим для IT-индустрии Дія City. Резидентство в нем будет добровольным для участников рынка, однако решившие присоединиться к Дія City компании получат дополнительные возможности для работы.

Об этом проекте заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал в колонке для издания "Новое время".

В начале ноября в Верховную Раду был внесен законопроект "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", являющийся базовым для запуска проекта Дія Сity. Данный законопроект предусматривает критерии для резидентства в Дія Сity: средняя заработная плата не менее $1400, численность сотрудников — не менее 9 человек, а сумма дохода от профильной деятельности компании составляет не менее 90%.

Деятельность резидентов также должна быть связана с изданием и разработкой игр и программного обеспечения, предоставлением программных продуктов онлайн, обучением компьютерной грамотности, исследованием и разработкой в сфере информационных технологий. Это не полный список, который также может быть расширен другими видами деятельности в будущем.

Резидентство в Дія Сity является добровольным, а те компании, которые не захотят присоединяться к Дія Сity, останутся в комфортных для себя условиях.

По словам Борнякова, проект Дія City создается для стимулирования развития цифровой экономики. Таким образом, Минцифры создает альтернативу действующим в Украине правилам ведения бизнеса в инновационных отраслях, а именно специальный правовой режим для компаний, которые добровольно войдут в Дія City. Борняков подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации прислушивается ко всем стейкхолдерам процесса, а работа над законопроектами, необходимыми для запуска Дія City, создала баланс интересов всех участников.

Одна из главных инноваций проекта Дія City — это эффективные мировые практики трудоустройства, а именно концепция GIG-работника, что дает ІТ-компаниям возможность получить действительно гибкие условия работы, а сотрудникам — социальные гарантии: больничные, отпуска и т.д.

Принятие вышеуказанного законопроекта также предусматривает создание в украинском законодательстве новых инструментов, которыми привыкли пользоваться инвесторы за рубежом: опцион, заверения и гарантии, ликвидационные привилегии, акционерные соглашения. По словам замминистра, законопроекты предоставляют больше возможностей для масштабирования бизнеса, привлечения инвестиций в стартапы и создания продуктовых компаний.

"Дія City — это драйвер развития не только IT-индустрии, но и экономики в целом. Если мы хотим эффективно расти, украинскому IT необходима возможность для перехода от экстенсивного к интенсивному развитию", — отмечает Борняков.

Напомним, Дія City — это специальный режим работы для IT-индустрии, запуск которого должен стимулировать развитие отрасли в Украине. В Министерстве цифровой трансформации ожидают, что уже до 2025 года Дія City позволит удвоить объем IT-рынка и привлечь в страну иностранные компании.