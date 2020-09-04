Минцифры начало создание Дія.City для развития IT-индустрии в Украине

Министерство цифровой трансформации представило планы по реализации проекта Дія.City, направленные на выполнение указа президента "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине".

К проекту присоединился Денис Алейников, который разрабатывал законодательство о белорусском "Парке Высоких Технологий", сообщает пресс-служба Минцифры.

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В ведомстве обещают в кратчайшие сроки реализовать проект Дія.City, призванный создать в Украине одни из лучших в мире условий для развития IT-индустрии.

"Этот указ президента чрезвычайно важен для нас, ведь последние полгода мы работаем над тем, чтобы создать на территории Украины специальную экономическую зону — концептуальную, современную, которая поможет ускорить развитие IT-отрасли. Мы хотим, чтобы в Украине было больше стартапов, но на сегодня это трудно воплотить в жизнь, ведь наши налоговые условия, регулирования миграционных процессов, трудового законодательства — не лучшие в мире", — признал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что сегодня Украина является третьей в мире по аутсорсингу IT-услуг.

"То есть много наших специалистов разрабатывают услуги для других стран, но мы хотим, чтобы в Украине начали создавать IT-продукты. Поэтому мы работаем над Дія.City, которая станет одной из лучших налоговых систем в мире. Ведь мы хотим, чтобы наши компании платили меньше налогов, стремительно развивались и создавали больше рабочих мест", — сказал глава Минцифры.

В свою очередь заместитель министра цифровой трансформации Александра Борняков рассказал, что в Дія.City для IT-специалистов останутся такие же условия, которые они имеют при оформлении как ФЛП.

"То есть 5% налога на доходы физических лиц и минимальное ЕСВ 22%, в этом году это 1039 грн. Для компаний мы вводим налог на выведенный капитал — ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежей", — пояснил Борняков.

Он добавил, что Минцифры также усовершенствует порядок совершения процессуальных действий в ходе уголовного производства, чтобы исключить необоснованное вмешательство в деятельность IT-компаний.

В то же время отмечается, что Дія.City — это дополнительная альтернатива, а не единый формат деятельности IT-компаний.

Указано, что в ходе пресс-конференции Федоров представил своего советника Дениса Алейникова, который будет главным специалистом в юридической части проекта и послом Дія.City в странах СНГ и Европы.

Ранее Минцифры анонсировало крупное октябрьское обновление "Дії" с десятком новых услуг — в приложении появятся цифровые ИНН, свидетельство о рождении, справка переселенца и другие нововведения.