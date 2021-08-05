Цены на автогаз на украинских заправках побили новый рекорд

Средняя цена сжиженного газа в украинских сетях АЗС 5 августа по сравнению с 4 августа выросла на 5 копеек, до 17,07 грн за литр. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка консалтинговой группы "А-95".

В частности, стоимость СУГ в сетях SOCAR и "Авантаж 7" выросла на 10 копеек, до 17,88 грн/л, а на станциях AMIC — на 19 копеек, до 16,83 грн/л. Незначительно подняли цены и операторы "БРСМ-Нафта" и Motto.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На 20 копеек подорожал литр автогаза в сетях "Параллель", SunOil и "Овис". В свою очередь АЗС Chipo подняли цену на 22 копейки, а ZOG — на 30 копеек за литр. В сети Mango повышение составило 55 копеек.

Самый дорогой сжиженный газ на сегодня на АЗС SOCAR: 17,88 грн/л, а самый дешевый — в сети "Олас", где зафиксировано снижение сразу на 25 копеек. За ней идут "Авантаж 7" (16,38 грн/л) и Marshal (16,40 грн/л).

Нынешняя цена автогаза является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля, по данным "А-95", цены на этот вид топлива выросли на 1,73 грн/л, или на 11%, тогда как оптовые партии подорожали на газонаполнительных станциях на 5,55 тысячи грн/т, до 29,18 тысячи грн/т.

Напомним, что сжиженный газ дорожает, в том числе из-за недопоставок вследствие нехватки ресурса в странах-экспортерах.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!