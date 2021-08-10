Цены на автогаз в Украине установили новый рекорд

Сегодня, 10 августа, средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) достигла рекордных 17,35 грн за литр, что на 13 копеек больше, чем 9 августа.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным издания, рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" — 18,29 грн/л (+30 копеек).

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 копеек за литр, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 копеек, до 17,17 грн/л.

ZOG и "Укргаздобыча" подняли цены на 20 копеек за литр топлива.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto, повысили цены в пределах 5-15 копеек.

В издании отмечают, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 августа, грн/л

Компания Цена Изм. ОККО 17,99 0,00 WOG 17,98 0,00 "Авиас" 16,95 0,34 "Укрнафта" 16,96 0,35 AMIC 17,17 0,17 Shell 17,18 0,00 SOCAR 17,98 0,00 "БРСМ-Нафта" 17,40 0,13 KLO 17,49 0,00 "Параллель" 17,95 0,10 "Автотранс" 17,43 0,00 UPG 17,15 0,00 SUNOIL 16,98 0,09 BVS 17,09 0,10 Chipo 17,14 0,10 "Нефтек" 18,29 0,30 ZOG 17,10 0,20 "Укргаздобыча" 17,19 0,20 "Авантаж 7" 16,58 0,00 Marshal 16,60 0,00 Mango 17,12 0,15 Motto 17,25 0,05 Средняя цена в Украине: 17,35 0,13

Напомним, в течение недели (30 июля — 6 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) повысилась на 28 копеек за литр и составила 17,14 грн/л, что на тот момент являлось абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

Ранее сообщалось, что сжиженный газ дорожает, в том числе из-за недопоставок вследствие нехватки ресурса в странах-экспортерах.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram