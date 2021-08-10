Цены на автогаз в Украине установили новый рекорд

Сегодня, 10 августа, средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) достигла рекордных 17,35 грн за литр, что на 13 копеек больше, чем 9 августа.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.
По данным издания, рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" — 18,29 грн/л (+30 копеек).
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 копеек за литр, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 копеек, до 17,17 грн/л.
ZOG и "Укргаздобыча" подняли цены на 20 копеек за литр топлива.
Такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto, повысили цены в пределах 5-15 копеек.
В издании отмечают, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,99
|
0,00
|
WOG
|
17,98
|
0,00
|
"Авиас"
|
16,95
|
0,34
|
"Укрнафта"
|
16,96
|
0,35
|
AMIC
|
17,17
|
0,17
|
Shell
|
17,18
|
0,00
|
SOCAR
|
17,98
|
0,00
|
"БРСМ-Нафта"
|
17,40
|
0,13
|
KLO
|
17,49
|
0,00
|
"Параллель"
|
17,95
|
0,10
|
"Автотранс"
|
17,43
|
0,00
|
UPG
|
17,15
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,98
|
0,09
|
BVS
|
17,09
|
0,10
|
Chipo
|
17,14
|
0,10
|
"Нефтек"
|
18,29
|
0,30
|
ZOG
|
17,10
|
0,20
|
"Укргаздобыча"
|
17,19
|
0,20
|
"Авантаж 7"
|
16,58
|
0,00
|
Marshal
|
16,60
|
0,00
|
Mango
|
17,12
|
0,15
|
Motto
|
17,25
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
17,35
|
0,13
Напомним, в течение недели (30 июля — 6 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) повысилась на 28 копеек за литр и составила 17,14 грн/л, что на тот момент являлось абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.
Ранее сообщалось, что сжиженный газ дорожает, в том числе из-за недопоставок вследствие нехватки ресурса в странах-экспортерах.
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