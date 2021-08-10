Энергетика 1 час назад

Цены на автогаз в Украине установили новый рекорд

Рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" — 18,29 грн за литр

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Сегодня, 10 августа, средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) достигла рекордных 17,35 грн за литр, что на 13 копеек больше, чем 9 августа.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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По данным издания, рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" — 18,29 грн/л (+30 копеек). 

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 копеек за литр, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 копеек, до 17,17 грн/л.

ZOG и "Укргаздобыча" подняли цены на 20 копеек за литр топлива.

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Такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto, повысили цены в пределах 5-15 копеек.

В издании отмечают, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 августа, грн/л

Компания

Цена

Изм.

ОККО

17,99

0,00

WOG

17,98

0,00

"Авиас"

16,95

0,34

"Укрнафта"

16,96

0,35

AMIC

17,17

0,17

Shell

17,18

0,00

SOCAR

17,98

0,00

"БРСМ-Нафта"

17,40

0,13

KLO

17,49

0,00

"Параллель"

17,95

0,10

"Автотранс"

17,43

0,00

UPG

17,15

0,00

SUNOIL

16,98

0,09

BVS

17,09

0,10

Chipo

17,14

0,10

"Нефтек"

18,29

0,30

ZOG

17,10

0,20

"Укргаздобыча"

17,19

0,20

"Авантаж 7"

16,58

0,00

Marshal

16,60

0,00

Mango

17,12

0,15

Motto

17,25

0,05

Средняя цена в Украине:

17,35

0,13

Напомним, в течение недели (30 июля — 6 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) повысилась на 28 копеек за литр и составила 17,14 грн/л, что на тот момент являлось абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

Ранее сообщалось, что сжиженный газ дорожает, в том числе из-за недопоставок вследствие нехватки ресурса в странах-экспортерах.

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