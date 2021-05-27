Цены на кофе взлетели до 4-летнего максимума — СМИ

На днях из-за сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии цены на кофе сорта арабика поднялись до четырехлетнего максимума.

Как сообщает Trading Economics, стоимость июльского контракта на американской бирже ICE поднималась до максимальных с конца 2016 года $1,572 за фунт перед тем, как опуститься до $1,55.

По информации "Интерфакс-Украина", засуха в крупнейших странах-производителях кофе сорта арабика привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в 2022 году.

В то же врем, экспорт из Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером арабики, усложнился из-за антиправительственных протестов, которые сопровождаются блокированием дорог.

Тем временем, по данным Financial Times, молоко в ближайший год может подорожать до рекордного уровня из-за роста спроса в Китае.

Согласно прогнозам новозеландской молочной компании Fonterra, в течение 12 месяцев, которые начинаются 1 июня, молоко будет стоить 7,25 — 8,75 новозеландского доллара ($5,29 — 6,39) за килограмм сухого остатка.

Эксперты отмечают, что это максимально высокий прогноз, который когда-либо давала компания.

Ранее сообщалось, что в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере кофе, сахара и апельсинового сока, сезон дождей завершился практически без осадков, что поставило под угрозу урожай апельсинов и кофе.