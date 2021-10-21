Недвижимость 1 час назад

Цены на квартиры в Украине упали, но большего снижения можно не ждать — риелторы

Сейчас цены на жилье находятся на пиковом уровне, но при этом соответствуют платежеспособному спросу

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В сентябре текущего года цены на квартиры в Украине снизились на 3,1%. В среднем один квадратный метр подешевел с $929 до $901.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Стало известно, что больше всего подешевели 4-комнатные квартиры. В целом по Украине цена на них упала на 7,8% — с $1 227 до $1 131 за квадратный метр.

По результатам исследования выяснилось, что чем больше комнат в квартире, тем больше она дешевеет.

Читайте также:
10 трендов рынка недвижимости: урбанизация, освоение пригорода и спрос на комфорт

В частности, цены на 3-комнатные квартиры снизились на 4,6% — с $879 до $838 за квадратный Стоимость 2-комнатных квартир за месяц уменьшилась в среднем на 2% — с $886 до $860 за квадратный метр.

А вот меньше всего подешевели однокомнатные квартиры. В целом по Украине цена на них упала только на 0,6% (с $957 до $951 за квадратный метр).

При этом недвижимость дешевеет в небольших городах, а вот, например, в областных центрах квартиры продолжают дорожать, хоть и более медленными темпами.

В комментарии для Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал, что к концу года почти во всех областных центрах состоится ценовая стабилизация с незначительными колебаниями, которые не превысят 1%.

"Регионы медленно "подтянутся" к крупным украинским городам. Что касается стоимости жилья на вторичном рынке в Украине в целом, то рынок демонстрирует четкое разграничение спроса: люди тяготеют жить и работать в областных центрах, поэтому в маленьких городах из-за нехватки покупателей цены снижаются", — пояснил Пита.

Действительно, согласно результатам исследования, в областных центрах Украины наблюдается замедление темпов роста стоимости жилья. В частности, в сентябре средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах увеличилась на 0,8%, с $804 до $810 за квадратный метр.

Но эти цифры не учитывают ценовую динамику на рынке недвижимости в Киеве. К слову, за сентябрь в столице цены на вторичном рынке в среднем не изменились. Однако Пита считает, что в дальнейшем цена еще может подняться.

"По росту цен: 1% в Киеве — это естественное колебание, ведь рынок жив, появляются новые объекты на продажу. Почему так случилось? Из-за значительных темпов роста цен в течение года. Сейчас цены пиковые, соответствующие платежеспособному спросу. Но их снижение не прогнозируется", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, сколько стоят квартиры в новостройках после подорожания. Известно, что цены на квартиры на этапе строительства поднялись на 19%.

При этом стоимость частных домов в Украине растет. Риелторы проанализировали рынок в пригородах городов-миллионников и выяснили, что везде зафиксирован рост цен на частные дома.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Укрэксимбанк продает за 7 млрд грн недостроенные киевские высотки
Укрэксимбанк продает за 7 млрд грн недостроенные киевские высотки
Налоговики выявили в Украине около 600 "убыточных" АЗС
Налоговики выявили в Украине около 600 "убыточных" АЗС
Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен
Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Пользователи Instagram смогут делать совместные посты

  3. В ОПЗЖ решили выгнать Киву из партии

  4. Ледники Килиманджаро и других гор в Африке растают через 20 лет

  5. Перевозчики на автовокзалах Киева массово отказываются ехать из-за Covid-правил

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...