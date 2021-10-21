Цены на квартиры в Украине упали, но большего снижения можно не ждать — риелторы

В сентябре текущего года цены на квартиры в Украине снизились на 3,1%. В среднем один квадратный метр подешевел с $929 до $901.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Стало известно, что больше всего подешевели 4-комнатные квартиры. В целом по Украине цена на них упала на 7,8% — с $1 227 до $1 131 за квадратный метр.

По результатам исследования выяснилось, что чем больше комнат в квартире, тем больше она дешевеет.

В частности, цены на 3-комнатные квартиры снизились на 4,6% — с $879 до $838 за квадратный Стоимость 2-комнатных квартир за месяц уменьшилась в среднем на 2% — с $886 до $860 за квадратный метр.

А вот меньше всего подешевели однокомнатные квартиры. В целом по Украине цена на них упала только на 0,6% (с $957 до $951 за квадратный метр).

При этом недвижимость дешевеет в небольших городах, а вот, например, в областных центрах квартиры продолжают дорожать, хоть и более медленными темпами.

В комментарии для Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал, что к концу года почти во всех областных центрах состоится ценовая стабилизация с незначительными колебаниями, которые не превысят 1%.

"Регионы медленно "подтянутся" к крупным украинским городам. Что касается стоимости жилья на вторичном рынке в Украине в целом, то рынок демонстрирует четкое разграничение спроса: люди тяготеют жить и работать в областных центрах, поэтому в маленьких городах из-за нехватки покупателей цены снижаются", — пояснил Пита.

Действительно, согласно результатам исследования, в областных центрах Украины наблюдается замедление темпов роста стоимости жилья. В частности, в сентябре средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах увеличилась на 0,8%, с $804 до $810 за квадратный метр.

Но эти цифры не учитывают ценовую динамику на рынке недвижимости в Киеве. К слову, за сентябрь в столице цены на вторичном рынке в среднем не изменились. Однако Пита считает, что в дальнейшем цена еще может подняться.

"По росту цен: 1% в Киеве — это естественное колебание, ведь рынок жив, появляются новые объекты на продажу. Почему так случилось? Из-за значительных темпов роста цен в течение года. Сейчас цены пиковые, соответствующие платежеспособному спросу. Но их снижение не прогнозируется", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, сколько стоят квартиры в новостройках после подорожания. Известно, что цены на квартиры на этапе строительства поднялись на 19%.

При этом стоимость частных домов в Украине растет. Риелторы проанализировали рынок в пригородах городов-миллионников и выяснили, что везде зафиксирован рост цен на частные дома.