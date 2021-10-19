Недвижимость 1 час назад

В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

При экономической стабильности может наступить ценовое равновесие

В Украине растет стоимость частных домов В Украине растет стоимость частных домов
В Украине растет стоимость частных домов

С июля по сентябрь 2021 года стоимость частных домов в Украине выросла в среднем на 3-5%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ).

Риелторы проанализировали рынок в пригородах Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова — везде зафиксирован рост цен на частные дома.

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По словам президента АСНУ Юрия Питы, активнее всего дорожают строения площадью до 150 м², которые расположены в окрестностях до 20 км от городской черты. Стоимость других объектов увеличилась в пределах 2,5-3%.

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"За последние 3 месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", — подчеркнул Пита.

Он отметил также тенденцию, что со второй половины 2021 года постепенно сокращается спрос на этот вид недвижимости — за рассматриваемые три месяца он упал на 10%.

"По прогнозам АСНУ, стоимость частных домов является максимальной для имеющегося спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным. Ценовая стабильность может длиться до апреля 2022 года", — считает эксперт, но он добавил, что такой прогноз оправдается только при экономической стабильности.

Аналогичная частным домам ситуация наблюдается и на рынке земельных участков — они подорожали в среднем на 5%.

"Дальнейший рост цен маловероятен. Сейчас цены достигли своего максимума", — считает эксперт.

Напомним, максимальный рост цен в Украине в последнее время произошел на жилье класса "Комфорт".

Ранее сообщалось, что купить квартиру могут только 6% человек от количества всех желающих обзавестись недвижимостью украинцев.

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