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CEO moneyveo Алена Андроникова о технологиях, которые делают богаче нас всех

C Аленой Андрониковой мы встречаемся в офисе ее компании, которая больше похожа на софтверный коворкинг, а не на микрофинансовую компанию.

CEO moneyveo Алена Андроникова о технологиях, которые делают богаче нас всех CEO moneyveo Алена Андроникова о технологиях, которые делают богаче нас всех
Алена Андроникова, CEO moneyveo

"Мы позиционируем себя как IT-компания. Вся наша работа связана с передовыми технологиями", — подтверждает впечатление CEO moneyveo.

Искусственный интеллект, технологии защиты частной информации и смарт-алгоритмы. Эти слова звучали чаще, чем привычные в этом случае кредиты. Первенство ІТ-темы не случайно: именно передовые технологии позволяют компании снижать уровень проблемных займов и просвещать своих клиентов по теме личных финансов.

Алена, расскажите о трендах микрокредитования.

Стандартный эволюционный процесс рынка МФО — уходить в более длинные кредиты. Следуя этому тренду, компания moneyveo имеет в своем ассортименте не только микрокредиты, но и продукты с большими суммами, которые предоставляются на более длинный срок. Так, в 2019-м мы запустили продукт Comfort — кредит до 30 тыс. грн на срок до 18 недель. Ключевое отличие онлайн-кредитования от других видов — быстрота и простота получения кредита. Это и сделало данный продукт таким популярным в Украине.

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Какова стратегия развития компании moneyveo?

Наша стратегия базируется на нескольких основных ценностях, главная из которых — предоставлять финансовые услуги быстро, качественно и с максимальным удобством для клиента. Мы внедрили стратегию Digital 360, она подразумевает быструю выдачу кредитов в автоматическом режиме. Наш скоринг всего за 30 секунд обрабатывает заявку клиента и принимает решение о выдаче денег. Для оценки заявки потребителя используем более 100 внешних сервисов, которые ежедневно принимают от нас около 800 тыс. запросов. На это направлена вся наша внутренняя digital-стратегия — максимальная автоматизация бизнес-процессов для ускорения работы нашего сервиса.

Мы развиваем не только кредитование населения, но и направление В2В2С. Планируем процесс покупки товаров в кредит в онлайн-магазинах и торговых площадках сделать еще быстрее и удобнее. Уже есть готовое бизнес-решение. Мы следуем стратегии "голубого океана" и планируем кооперироваться с крупнейшими отечественными ретейлерами.

Как эволюционировала moneyveo за все время своей работы на рынке?

Мы вышли на рынок микрокредитования в 2013 году. Начинали не спеша и аккуратно. 18 ноября 2013-го moneyveo выдала первый в Украине кредит в онлайне. Для клиентов это был инновационный сюрприз, так как они получили возможность оформлять мгновенный кредит без очереди в банковском отделении и кипы документов.

Постепенно мы еще больше автоматизировали нашу систему онлайн-кредитования, и сейчас в 98% случаев решение о выдаче займа принимается без участия человека.

Какие инновации внедрила компания в 2019 году?

Минувший год был богат на инновации. У нас появился робот-коллектор: система распознает голос и умеет вариативно изменять разговор робота в зависимости от характера диалога. По технологии speech to text робот отправляет данные в нашу CRM-систему, помогая ускорить процесс сбора задолженности.

Также мы запустили smart credit offer — "умное" кредитное предложение. При подаче заявки система анализирует финансовое состояние заемщика и в зависимости от результата может предложить ему альтернативную сумму кредита. В результате внедрения этой системы просрочки по платежам уменьшились на 10-15%.

Кроме того, внедрили marketing score. Добросовестному заемщику через определенное время после получения кредита автоматически будет отправлено целевое предложение о следующем займе на ту сумму, на которую он может взять кредит. То есть система самостоятельно делает клиенту индивидуальное предложение, работая на опережение. Благодаря этой технологии мы увеличили частоту выдачи в среднем на 15-18%.

Как поменялся портрет вашего клиента за шесть лет и каковы особенности украинского заемщика?

Наш клиент кардинально не изменился. Это достаточно молодая аудитория в возрасте 27-30 лет с небольшим преобладанием мужчин (60%). Основная часть клиентов — жители городов-миллионников.

У собирательного портрета украинского заемщика есть две основные черты. Положительная состоит в том, что украинцы хорошо воспринимают различные инновации, что позволяет нам расширять спектр услуг новыми прогрессивными продуктами. А вот финансовая грамотность населения отставляет желать лучшего. Для нас этот момент очень важен. Мы начали предлагать кредитные продукты с более высокими суммами и на более длительный срок, и здесь на первый план выходит ответственное отношение клиента к своим финансовым обязательствам. При этом мы всегда готовы идти навстречу клиенту. В случае возникновения проблем с выплатами предлагаем решения по реструктуризации и пролонгации кредита.

Могут ли moneyveo и другие подобные сервисы конкурировать с банками?

Не совсем правильно сравнивать нас с банками в силу разности целевых аудиторий. Кроме того, в отличие от классического банковского кредита компании сегмента онлайн-кредитования работают исключительно по цифровым технологиям, и moneyveo занимает здесь лидирующую позицию. Здесь можно говорить, скорее, о кооперации. Для нас очень важна качественная верификация держателя платежного инструмента, то есть владельца банковской карты.

Если смотреть с позиции клиента, то главное преимущество moneyveo — скорость принятия решения о выдаче кредита. Мы это делаем всего за 30 секунд. Такого не предлагает ни один банк. С учетом заполнения анкеты процесс подачи заявки и получения ответа занимает до 8 минут для нового клиента и до 3 минут для действующего.

В чем ваше преимущество перед другими компаниями сегмента онлайн-кредитования?

Скорость. При этом оперативно принимая решение о выдаче кредита, мы также работаем над тем, чтобы постоянно снижать default rate, за счет чего уменьшаются просрочки по займам.

Кроме того, мы уделяем много внимания информационной безопасности. В то время как другие компании на защиту персональных данных и информационную бе­зопасность тратят в среднем 10-15% от IT-бюджета, то у нас эта цифра в 2019 году достигла 33%.

Какие кредитные программы компании сейчас наиболее востребованны?

Нельзя выделить какой-то один продукт. Спросом пользуются и стандартные PDL-продукты, предполагающие кредит в среднем на 4-4,5 тыс. грн сроком на один месяц, и большие займы.

Сегодня онлайн-кредитование активно развивается. Наши продукты способствуют развитию финансовой инклюзии, ведь они доступны, инновационны и охватывают максимальное количество людей. Компания moneyveo первой на рынке внедрила стратегию формирования маркета кредитных продуктов. За последние два года мы реализовали 20 продуктовых фич. На 2020-й запланированы новые интересные продукты.

Какова численность сотрудников компании и есть ли на вашем рынке конкуренция за кадры?

К концу 2019 года штат moneyveo насчитывал более 420 сотрудников. Борьба за кадры была, есть и будет. Причем это касается любого направления — маркетинга, аналитики рисков, обслуживания клиентов. Мы ищем талантливых людей, которые сочетают креатив и умение работать в команде.

Какие программы мотивации и обучения сотрудников действуют в компании?

С 2018 года в компании функционирует комплексная программа EVP (employee value proposition) — ценностное предложение работодателя. В ней шесть классических пунктов: обучение, система мотивации и вознаграждения, карьерное развитие, компенсационный пакет, участие в социальных инициативах и корпоративная жизнь.

Один из самых важных пунктов — обучение. Без повышения профессиональных и коммуникационных навыков сотрудников компания не будет развиваться. Поэтому мы запустили Education Lab — внутренний образовательный хаб, куда каждый сотрудник может подать заявку на кросс-обучение (например, финансист хочет получить знания по диджитал-менеджменту) по индивидуальной или групповой программе.

Есть и внешние проекты. Так, для Киево-Могилянской академии наши маркетологи разработали полугодовой курс по веб-маркетингу, лекции читали также наши специалисты. Мы профинансировали рекламные кампании проектов и наградили авторов лучших сайтов.

Как в компании организовано корпоративное управление?

Мы сочетаем классический подход и нестандартные прие­мы, которые позволяют гибко управлять бизнес-процессами либо проектами. В целом у нас иерархическая структура, но линейная: в отличие от больших компаний с тремя-четырьмя уровнями управления мы успешно обходимся двумя. Также есть элементы матричной структуры управления, когда сотрудник подчиняется административной команде, хотя функционально прикреплен к другому отделу. Все это способствует ускорению бизнес-процессов внутри компании и более быстрому принятию решений.

Также внедрено кураторство. В компании четыре куратора — топ-менеджеры, которые кроме непосредственных функций выполняют роли фасилитаторов и медиаторов, в частности отвечают за разрешение конфликтных ситуа­ций и налаживание коммуникаций между внутренними подразделениями компании.

Как вы оценивает переход регуляторной функции к НБУ? Какие изменения произойдут на рынке?

Мне импонирует, что НБУ прислушивается к рынку. Для регулятора мы являемся своеобразным sand-box (песочницей. — Ред.). Наша компания готова делиться своей экспертизой в части технологий.

Наверняка уменьшится количество компаний, предоставляющих услуги микрокредитования. Это коснется тех игроков рынка, которые не смогут обеспечить высокий уровень информационной безопасности и качественно обрабатывать проблемные кредиты, а также недостаточно хорошо соблюдают закон о защите прав потребителя.

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