Четыре фармацевтических корпорации выплатят американским индейцам $590 млн из-за "опиоидной эпидемии"

Представители 574 индейских общин подали суд на компанию Johnson & Johnson и еще три крупных фармацевтических корпорации. В результате "биг фарма" пошла на соглашение и обязалась выплатить североамериканским индейцам компенсацию за так назваемую "опиоидную эпидемию" в размере 590 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

"Опиоидная эпидемия" началась в 90-е годы во многих штатах США. В этот период фиксировалось большое количество смертей от опиоидных анальгетиков, которые поступали на рынок под видом безопасных обезболивающих.

Коллективный иск подали представители племен. По их мнению, из-за таких анальгетиков общины столкнулись с небывалым ростом смертности, а также с высоким уровнем зависимости среди индейцев.

В Южной Дакоте в 2016 году от передозировки умер 21 индеец оглала-лакота — это вдвое выше, чем обычно по штату. Специалисты диагностировали также, что индейские женщины в среднем в 8,7 раз чаще подсаживаются на анальгетики, чем представительницы других групп. Из-за этого резко выросло число зависимых среди беременных.

Как заявили юристы Johnson & Johnson, мировое соглашение не говорит о том, что компания признает себя виновной в совершении каких-либо противоправных деяний. Деньги поступят к истцам после того, как документ подпишет большинство представителей общин. Лидеры племен утверждают, что 590 миллионов будут потрачены на профилактику и лечение зависимых индейцев.

Ранее компания Johnson & Johnson проиграла суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке этого производителя. Пришлось выплатить истцам более 4,5 миллиарда долларов компенсации за материальный и моральный ущерб.

Американская компания Johnson & Johnson — один лидеров мировой фармацевтики. В частности, компания разрабатывает вакцину против штамма коронавируса "Омикрон". Специалисты Johnson & Johnson также изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".