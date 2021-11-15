Частные компании побили рекорд по добыче газа в Украине

Частные газодобывающие компании Украины в октябре добыли 442 млн куб м природного газа, что является рекордным показателем добычи для частных компаний отрасли в стране. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании ExPro Consulting.

Этот результат на 6% превышает показатель за аналогичный месяц 2020 года и на 3% — добычу в сентябре.

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Кроме того, за октябрь доля частных компаний в общем объеме добычи газа в Украине выросла до 26%. В то же время госдобыча газа падает. Так, доля "Укргаздобычи" сократилась до 68%.

В целом за первые 10 месяцев текущего года добыча частных компаний выросла на 2% — до 4,13 млрд куб м. Это также рекордное значение.

Крупнейшей частной газодобывающей компанией является ДТЭК "Нафтогаз". В октябре компания добыла 192 млн кубометров газа, что на 15% или на 26 млн куб м больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. За первые 10 месяцев 2021 ДТЭК нарастил добычу газа на 11%, достигнув показателя в 1,7 млрд куб м.

На втором месте — группа компаний "Западнедрасервис". В октябре группа увеличила добычу газа на 4 млн куб м (+20%) — до 23,7 млн куб м.

С начала года по октябрь включительно "Западнедрасервис" добыл почти 230 млн куб м газа, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Тем временем цены на газ в Европе возобновили рост. 15 ноября на бирже ICE Futures стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до $953 за тысячу кубометров.

Цены начали расти после того, как "Газпром" отказался забронировать прокачку газа через Польшу в декабре. Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров оказывают существенное влияние на стоимость газа на европейском рынке.