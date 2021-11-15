Энергетика 1 час назад

Частные компании побили рекорд по добыче газа в Украине

Доля государственных компаний в общем объеме добычи постепенно уменьшается

Добыча газа. Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины" Добыча газа. Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Добыча газа. Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Частные газодобывающие компании Украины в октябре добыли 442 млн куб м природного газа, что является рекордным показателем добычи для частных компаний отрасли в стране. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании ExPro Consulting.

Этот результат на 6% превышает показатель за аналогичный месяц 2020 года и на 3% — добычу в сентябре.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, за октябрь доля частных компаний в общем объеме добычи газа в Украине выросла до 26%. В то же время госдобыча газа падает. Так, доля "Укргаздобычи" сократилась до 68%.

Читайте также:
"Газпром" отбирает газ из своих европейских газохранилищ, — Оператор ГТС

В целом за первые 10 месяцев текущего года добыча частных компаний выросла на 2% — до 4,13 млрд куб м. Это также рекордное значение.

Крупнейшей частной газодобывающей компанией является ДТЭК "Нафтогаз". В октябре компания добыла 192 млн кубометров газа, что на 15% или на 26 млн куб м больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. За первые 10 месяцев 2021 ДТЭК нарастил добычу газа на 11%, достигнув показателя в 1,7 млрд куб м.

На втором месте — группа компаний "Западнедрасервис". В октябре группа увеличила добычу газа на 4 млн куб м (+20%) — до 23,7 млн куб м.

С начала года по октябрь включительно "Западнедрасервис" добыл почти 230 млн куб м газа, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Тем временем цены на газ в Европе возобновили рост. 15 ноября на бирже ICE Futures стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до $953 за тысячу кубометров.

Цены начали расти после того, как "Газпром" отказался забронировать прокачку газа через Польшу в декабре. Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров оказывают существенное влияние на стоимость газа на европейском рынке.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Уголь на ТЭС стремительно заканчивается: за неделю запасы упали еще на 20%
Уголь на ТЭС стремительно заканчивается: за неделю запасы упали еще на 20%
Украина инвестирует в нефтегазовую отрасль почти 2 млрд грн — Шмыгаль
Украина инвестирует в нефтегазовую отрасль почти 2 млрд грн — Шмыгаль
Хроники энергокризиса: из-за дефицита угля в Украине не работают 60% энергоблоков ТЭС
Хроники энергокризиса: из-за дефицита угля в Украине не работают 60% энергоблоков ТЭС
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина может ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, — МВД

  3. Больше всего экологии Канарских островов вредят секс-туристы — ученые

  4. Лукашенко пригрозил направить самолеты с мигрантами прямо в Мюнхен

  5. На Донбассе подорвались два санитарных автомобиля: есть погибший и раненые

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...