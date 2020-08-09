"Чиновники оказывают давление на бизнес" — Ярославский об аресте акций "Мотор Сич"

Прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) о покупке акций.

Об этом заявил президент группы DCH Александр Ярославский, передает пресс-служба DCH.

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"К сожалению, те процессы, которые сейчас наблюдаются по "Мотор Сич", не могут не вызывать беспокойства. Вчера (6 августа — Delo-ua), после того, как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", — подчеркнул Ярославский.

Кроме этого, бизнесмен сообщил о "силовом давлении" на сотрудников АМКУ "с целью помешать реализации наших договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью".

"Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 тысяч граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дают законопослушным инвесторам это сделать?" — заявил Ярославский.

По его словам, все спорные вопросы в этой ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Поэтому очень странно видеть, когда при новой власти, которая декларирует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, отдельные чиновники продолжают оказывать давление на бизнес, нарушать права иностранных инвесторов и пренебрегать законностью как основополагающим принципом демократии. Наши партнеры, частные китайские инвесторы, вложили деньги в частное украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны. Вероятно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины", — утверждает Ярославский.

Он также попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"От имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле властью будет принято решение, которое сохранит "Мотор Сич" для Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, в декабре 2019 года президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group без разрешения АМКУ. Инвесторы из Китая пообещали вложить в авиастроительную отрасль Украины $100 млн, если комитет одобрит сделку.

7 июня 2019 года АМКУ получил совместное заявление "Укроборонпрома" и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций "Мотор Сичи".

Отмечалось также, что в конце ноября комитет продлил рассмотрение заявки.