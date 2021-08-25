Недвижимость 9 минут назад

Цінова межа: що буде з цінами на приватні будинки цієї осені?

Згідно з дослідженням ГІС "Увекон", на початок липня середня вартість приватних садиб в Україні становила 474,7 $ / м2

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Цінова динаміка від початку року була досить суперечливою: адже у березні, впритул до нового локдауну, доларові ціни збільшилися в середньому на 5,6% до 496,1 $/м2, а вже в червні відбулось майже рівноцінне зниження вартості в середньому на 4,8% до 474,7 $/м2. В інші місяці в цьому сегменті ринку спостерігалася цінова стабільність. Що насправді відбувається в цьому сегменті нерухомості? Чи варто очікувати суттєвих цінових змін? 

Що продається і де в Україні найдорожчі будинки

Вочевидь, приватні будинки є досить популярними, зважаючи на форсмажорні обставини, що спіткали світ у 2020 році. Проте для переважної більшості потенційних покупців життя в окремому будинку — це фактичний замінник життя у багатоквартирних "мурашниках". Звісно, що пропозиція, так чи інакше, підлаштовується під наявний попит. І тому не дивина, що наразі понад 65% пропозиції — це домоволодіння площею до 100 м2, близько 45% — на будинки площею від 100 м2 до 300 м2 і трохи менше 5% — це великі будинки площею від 300 м2 до 600 м2. Іншими словами, покупці не женуться за надмірними площами, і звертають увагу на компактні садиби, площі яких цілком вистачить для повноцінного та комфортного життя.
Що стосується рівня цін, то, як і в інших сегментах нерухомості, все залежить від кон’юнктури попиту, яка в свою чергу спирається на загальноекономічні показники того чи іншого міста, або ж регіону, наявні рекреаційні можливості тощо.  

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Згідно з проведеним дослідженням найнижча вартість приватних будинків зафіксована в Тернопільській області: так середня ціна за м2 в цьому регіоні становить 278,5 $. У той же час найдорожчі будинки пропонувалися в Київській області із середньою ціною 1422,9 $ / м2 — в першу чергу це стосується найближчого передмістя Києва.

Серед найбільших українських міст найдорожчі будинки пропонуються в Одесі із середньою вартістю 992,2 $ / м2, у Харкові — 737,4 $ / м2, у Львові — 797,1 $ / м2. 

В деяких інших містах цінова ситуація наступна: у Вінниці приватні будинки коштують у середньому 590,7 $ / м2, Херсоні — 582,7 $ / м2, Чернівцях — 553,7 $ / м2, Дніпрі — 539,8 $ / м2, Полтаві — 518,8 $ / м2, Івано-Франківську — 495,9 $ / м2, Запоріжжі — 492,6 $ / м2,  Луцьку — 475 $ / м2 та Тернополі — 413,3 $ / м2.

В цілому ж у зазначених реґіонах (з урахуванням обласних центрів) цінова ситуація така:

у Вінницькій області вартість приватних будинків становить 406,5 $ / м2;

Волинській області — 310,8 $ / м2;

Дніпропетровській області — 345,4 $ / м2;

Запорізькій області — 323,9 $ / м2;

Івано-Франківській області — 391,9$ / м2;

Львівській області — 422,6 $ / м2;

Одеській області — 690,4 $ / м2;

Полтавській області — 313,2 $ / м2;

Харківській області — 442,3 $ / м2;

Херсонській області — 437,5 $ / м2,

Чернівецькій області — 390,2 $ / м2.

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На мій погляд, попри різноманітні заяви, що не мають під собою достатніх аргументованих підстав, сегмент приватних будинків знаходиться майже на пікових цінових показниках, що відповідають платоспроможному попиту.

Проведене дослідження засвідчує, що вартість приватних будинків, незалежно від їхньої площі чи регіону, перебуває майже на "межі". Попит і пропозиція на приватні будинки досить збалансовані, до того ж, на відміну від "ковідного" 2020-го року, жодного ажіотажу на ринку не відбувається.

Звісно, що будь-які прогнози варто підпорядковувати ще важливому фактору сезонності. Тому не виключено, що у вересні-жовтні, коли розпочнеться активний сезон у цьому сегменті житла, на ринку підуть цінові "брижі", проте вони не перевищать 2-3%. За збереження відносної економічної та епідемічної стабільності вартість приватних будинків за підсумками року може залишитися без суттєвих змін. Звісно незначні коливання цілком допустимі, але залежно від регіону, місця розташування, площі, зручного транспортного сполучення, якості комунікацій. Як уже зазначалося, найбільший попит очікується на  невеликі будинки площею до 100-150 м2, відповідно вартість будинків великої площі за всіма ознаками буде поволі знижуватися. У найближчі 3-6 місяців стрімке зростання цін в сегменті приватних будинків малоймовірне. Отже, на ринку приватних садиб буде досягнуто цінової "стелі": максимальної ціни за останні 10 років. 

Джерело фото: Depositphotos 

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