Посол США в Украине Дэвис уходит с должности

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис по случаю завершения ее дипломатической миссии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сибига отметил важность активной роли и лидерства США в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира, а также поблагодарил Дэвис за вклад в развитие политического диалога между Украиной и США.

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото: МИД

"Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и продолжительный мир для Украины", - подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото: МИД

Глава МИД пожелал Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также приветствовал Соединенные Штаты с приближением 250-летия независимости, пожелав американскому народу мира и процветания.

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото: МИД

"Украина высоко ценит дружбу с Соединенными Штатами. Убежден, что наше стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, а также совместного дела защиты свободы, демократии и международного права", — заявил Сибига.

В апреле Financial Times писало, что Дэвис уйдет с поста, ведь разочарована отсутствием поддержки Киева американским президентом Дональдом Трампом.

Увольнение послов

Девис работает в Киеве как временная поверенная по делам США с мая 2025г. До этого она была послом США на Кипре и формально сохраняет этот статус.

Ее назначение в Украину произошло после отставки Бриджит Бринк, тоже покинувшей должность на фоне несогласия с подходом администрации Трампа к войне России против Украины.

Разговаривавшие с Financial Times американские дипломаты обратили внимание на то, что за годы президентства Трампа ушли или были уволены и другие их коллеги, работа которых была связана с Украиной. Один из дипломатов заявил, что те сотрудники Госдепартамента, которые выступают в защиту Украины при Трампе, "становятся мишенью".