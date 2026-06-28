Посолка США в Україні Девіс йде з посади

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру, а також подякував Девіс за внесок у розвиток політичного діалогу між Україною та США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: МЗС

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", — підкреслив міністр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: МЗС

Глава МЗС побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: МЗС

"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", — заявив Сибіга.

У квітні Financial Times писало, що Девіс піде з посади, адже розчарована відсутністю підтримки Києва американським президентом Дональдом Трампом.

Звільнення послів

Девіс працює в Києві як тимчасова повірена у справах США з травня 2025 року. До цього вона була послом США на Кіпрі й формально зберігає цей статус.

Її призначення до України відбулося після відставки Бріджит Брінк, яка теж залишила посаду на тлі незгоди з підходом адміністрації Трампа до війни Росії проти України.

Американські дипломати, які розмовляли з Financial Times, звернули увагу на те, що за роки президентства Трампа пішли або були звільнені й інші їхні колеги, робота яких була пов'язана з Україною. Один із дипломатів заявив, що ті співробітники Держдепартаменту, хто виступає на захист України при Трампі, "стають мішенню".