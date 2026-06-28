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Посолка США в Україні Девіс йде з посади
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії.
Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру, а також подякував Девіс за внесок у розвиток політичного діалогу між Україною та США.
"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", — підкреслив міністр.
Глава МЗС побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.
"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", — заявив Сибіга.
У квітні Financial Times писало, що Девіс піде з посади, адже розчарована відсутністю підтримки Києва американським президентом Дональдом Трампом.
Звільнення послів
Девіс працює в Києві як тимчасова повірена у справах США з травня 2025 року. До цього вона була послом США на Кіпрі й формально зберігає цей статус.
Її призначення до України відбулося після відставки Бріджит Брінк, яка теж залишила посаду на тлі незгоди з підходом адміністрації Трампа до війни Росії проти України.
Американські дипломати, які розмовляли з Financial Times, звернули увагу на те, що за роки президентства Трампа пішли або були звільнені й інші їхні колеги, робота яких була пов'язана з Україною. Один із дипломатів заявив, що ті співробітники Держдепартаменту, хто виступає на захист України при Трампі, "стають мішенню".