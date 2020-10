COVID Disrupt: нові можливості для бізнесу

Карантин довів багатьом екс-офісним працівникам, що якщо вдома потрібно працювати і видавати результат, то зникає задоволення перебування поблизу холодильника, кавоварки і телевізора з увімкненим серіалом на Netflix. Усе, що раніше приносило радість домашнього затишку, з часом перетворилось на рутину. Економічно активне населення почало звикати до змін і пристосовуватись до нової реальності: соціальна дистанція, дезінфекція, маски, покупки в Інтернеті, доставка до порогу (direct-to-consumer продажі), літні тераси.

Український контекст

Якщо розглядати бізнес, тут все не так однозначно. Традиційно оцінки втрат української економіки різняться, проте ми розуміємо, що вони відчутні. Частині компаній поталанило підхопити кризову хвилю і використати її як можливість для швидкого масштабування у нових умовах. За звичайних докарантинних часів ситуація із раптовим ростом кількості клієнтів могла ніколи не настати. Цікаво, що деякі сектори економіки Covid зачепив частково або ж зовсім не похитнув бізнес. Та все ще може змінитися у середньо- і довгостроковій перспективі.

Не всім підприємствам вдалося відбутись мінімумом втрат — економіка мусить продовжувати працювати незалежно від епідеміологічної ситуації. Частині бізнесів довелося прийняти непрості рішення про переведення працівників на віддалений режим роботи. Іншим компаніям ще доведеться наважитися на цей крок, і прийняти всі ризики і витрати, пов"язані із такою трансформацією робочих відносин. Окрім того, деяким підприємствам довелося думати, як гарантувати безпеку своїм працівникам, які не можуть працювати з дому через специфіку завдань, які вони виконують. І так не лише в Україні. В аналогічній ситуації перебувають багато розвинутих країн.

Що там у розвинутих економіках?

У дослідженні COVID-19 and the Consumer An Astound Insights Special Report, яке було проведене на ринках Канади, США, країн Близького Сходу та ЄС, споживачі-респонденти підтверджують, що почали більше купувати онлайн. Опитування проходило двома хвилями та з двотижневим інтервалом у березні цього року. За цей короткий період кількість споживачів, які купували онлайн зросла на 17% (до 48%). Продаж продуктів харчування онлайн виріс на 16%, майже половина респондентів замовляла доставку товарів додому. І це при тому, що 22% споживачів переплатили за потрібні їм товари, четверть — мусили купувати продукти невідомих їм брендів, а 40% не змогли купити те, що шукали. Загалом проблеми наявності потрібних товарів відчули на собі 65% респондентів.

У підсумку проведеного дослідження виявлено, що навіть споживачі на розвинутих ринках, де пропозиція зазвичай переважає над попитом, зазнали відчутного впливу пандемії. І в ситуації, коли неможливо придбати товари перевірених і відомих виробників, перебірливий і платоспроможний європейський чи американський покупець готовий заплатити за no name бренд. Виходить, що карантин допомагає долати психологічні пороги і зменшує критерії для прискіпливого вибору товарів чи послуг. Цю ситуацію варто розглядати як можливість для бізнесу. Тепер безпека, вчасна і майже безконтактна доставка, наявність безготівкової оплати виходять на перше місце для середньостатистичного споживача.



Disruptive innovation і карантин

Термін "disruptive" найчастіше вживається середовищі "стартаперів". В теорії disruptive innovation — це певна технологія, рішення, модель, продукт, що призводить до повної зміни існуючого або створення нового ринку, усуваючи компанії, продукти чи послуги, які були лідерами галузі. Кембриджський словник дає ще більш сухе визначення, наголошуючи, що це дія, яка веде до неможливості продовження звичного функціонування систем, процесів або подій. Covid і його наслідки можна вважати класичною disruptive інновацією. Все змінилося: системи, послуги, споживання, позиціонування, усвідомлення споживачами власних потреб і пріоритетів. Часто повторювана в медіа фраза, як світ змінився і вже ніколи не буде так, як раніше, — не так далеко від істини. Незмінними залишаються лише класичні постулати для бізнесу:

знижувати видатки;

інвестувати в покращення ефективності роботи людей і машин;

залишатися гнучким, навіть за великих масштабів організації.

Вислів "адаптуйся або зникай" у наших обставинах позбавлений будь-якого пафосу. Так, багато малих бізнесів, які за нормальних умов могли б забезпечувати засновника і декількох найманих працівників роботою та гідною оплатою, змушені припинити діяльність. Вплив на світову економіку у коротко- та довготривалому періоді ще доведеться оцінити, проте вже зараз зрозуміло, що багато країн збираються фінансово підтримувати своїх громадян, які втратили роботу внаслідок пандемії.

Карантин продемонстрував багато альтернатив для здійснення покупок: від різних способів безконтактної оплати до відео-шопінгу, адже бізнес, як і клієнти, пристосовувся до нових реалій, пропонуючи усі можливі варіанти вибору і купівлі товарів чи послуг. Цьому сприяла як сама ситуація — провайдери послуг хвилювалися за власні підприємства і робочі місця, так і конкуренція від новостворених малих компаній і підприємців, які відчули потребу ринку і миттєво зреагували. Криза — вдалий період для сміливих інновацій і рішучих інвестицій у зміни. Питання тільки, чи всі організації готові ризикнути?

Будь-які нововведення мають бути вчасними, відповідати ситуації на ринку і закривати потребу споживача. Історія знає багато випадків, коли надто технологічний бізнес недоотримав клієнтів, або коли клієнти, користуючись новими технологіями, призводили до занепаду колись дуже потрібної послуги. Так, попри велику кількість стрімінгових сервісів, прокат відеокасет ще й досі існує, у певних кіосках можна купити порожній CD для запису та плівку для фотоапарата, але їх час минув.



Нещодавнє дослідження Gartner пропонує практичні поради щодо мінімізації наслідків карантинних обмежень для бізнесу. Зокрема, йдеться про максимально можливу автоматизацію процесів, забезпечення наявності альтернативних каналів продажів, оптимізацію логістики, проведення роботи з повернення і відшкодування товарів, щоб утримати вже існуючих лояльних користувачів та залучити потенційних нових споживачів.

Online is a new black

Попри очевидні позитивні наслідки карантину для певних галузей економіки, у світовому масштабі вже зроблені висновки, і вони невтішні для любителів офлайн-шопінгу. Так, частка переміщених в онлайн-середовище бізнесів буде тільки зростати (як приклад, ріст ecommerce сегменту в Данії). Онлайн-магазин неможливо закрити під час карантину, його неможливо спалити і розграбувати, а покупку можна зробити з будь-якого куточку світу. На обслуговування такого магазину йдуть менші витрати. І все це добре позначається на бізнесі. Хоча шопінг офлайн не зникне, як явище взагалі. Скоріше за все класичні магазини трансформуються в шоуруми, де все ще можна буде подивитись, потримати в руках чи приміряти товар.

Компанія McKinsey провела дослідження щодо впливу карантину на американський ринок, у результаті якого виявили, що протягом пандемії 75% споживачів спробували новий магазин, бренд або інший спосіб здійснення онлайн покупок. Це тільки підтверджує теорію, що покупці вітають зміни і готові до експериментів. Достатньо лише знайти важелі впливу на їх звички і переконання, щоб досягти бажаної поведінки. Існує ряд способів, як зробити клієнтів лояльними і сформувати так званих амбасадорів бренду. Так, бізнесу варто закріпити нові позитивні переконання щодо продукту чи сервісу у всіх каналах комунікації з споживачами (медіа, діджитал, pos-матеріали, influence маркетинг та ін.), підкріпити потребу у товарі чи послузі через нові контексти і найголовніше — пропозиція має чітко відповідати запиту клієнтів чи навіть перевершувати їх очікування.



Хоч ці зміни поведінки споживачів можуть мати тимчасовий характер, компанії мають спробувати знайти способи закріпитися на нових ринках чи в новій ніші на майбутнє. А це вже поле для маневру команди з продажів чи маркетингу, хоча функціональність і технологічність онлайн-магазину теж має велике значення. В останньому допомогти можуть гравці ІТ-сектору та грамотна розробка ecommerce-рішення для бізнесу, що хоче бути успішним онлайн.

Disruptive можливості для України

Сьогодні, як ніколи раніше, в України є шанс захопити міжнародний ринок, в позитивному розумінні цього повідомлення. Наша країна багата на продовольчі ресурси (аграрний сектор) і має при цьому ще й значний технологічний потенціал (галузь ІТ, легка промисловість, машинобудування тощо). Навіть закриті кордони і заборона переміщення громадян можуть сприяти росту внутрішнього бізнесу за рахунок виходу в онлайн і розвитку електронної комерції. Як показує ситуація на споживчих ринках, під час пандемії у багатьох європейських країнах та США відчувалась потреба в великій кількості продуктів, а покупці обирали навіть невідомі їм товари. Власне, це може бути гарним шансом для українських фермерських господарств та аграрних підприємств почати продавати вже не сировину, а готову продукцію. Важливо тільки налагодити онлайн-бізнес (ecommerce store) та доставку (shipping) на відповідні ринки.

Ще одним лідером за валютними надходженнями від українського експорту є індустрія інформаційних технологій. І хоч ІТ-компанії теж відчули наслідки впливу кризи через спад економік ключових клієнтських ринків (ЄС, США, Латинська Америка), галузь продовжує впевнено зростати за кількістю залучених фахівців. Технології теж відіграли важливу роль з моменту початку пандемії. Так, fintech сервіси дали можливість безконтактної оплати, автоматизація бізнес-процесів виключила людський фактор, а ecommerce "масово рятував" бізнеси і споживачів, тим самим забезпечив win-win для обох сторін. Завдяки непоганій інженерній школі і великій кількості досвідчених спеціалістів, уже тривалий час Україна позиціонується як IT-destination in the Eastern Europe. І сьогодні — найкращий час для західних компаній почати роботу з українською галуззю технологій. Знайти підрядника на розробку ІТ-рішення, починаючи від онлайн-магазину і закінчуючи будь-якою автоматизацією для підприємства, так швидко, легко і на свій бюджет, як це можна зробити в Україні, фактично неможливо у більшості країнах "із розвиненою економікою".

Загалом для нас ситуація є доволі оптимістичною. Можливо, саме зараз якась із українських компаній має всі шанси стати новим світовим виробником із прекрасним сервісом і сильним брендом?

Нікому не варто опиратися на свою перевагу сьогодні: коли піднімається вода, риби їдять мурах, коли вода відходить — мурахи їдять риб. Це висловлювання давньоримського філософа Аврелія Августина непогано ілюструє ситуацію, у якій опинився світ.

Зараз найкращий час рибам їсти своїх мурах.