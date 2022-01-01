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Бизнес
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Delivery Hero покупает Glovo за 2,3 млрд евро

Delivery Hero покупает Glovo за 2,3 млрд евро

Немецкая группа доставки еды Delivery Hero (DHER.DE) заявила, что подписала соглашение о приобретении около 39,4% акций испанского приложения доставки Glovo. Об этом сообщает Reuters. 

В настоящее время Delivery Hero владеет около 43,8% акций Glovo.

Стоимость сделки по покупке составит 2,3 млрд евро. 

После сделки сервис по доставке еды продолжит работать под собственным брендом, на той же платформе и сохранит руководство. 

При этом в течение 2022 года получит до 250 млн евро несколькими траншами. 

В конце ноября 2021 года в СМИ появилось сообщение о том, что сервис доставки Glovo собирается выкупить украинский сервис Zakaz.ua за $60-80 млн. Впрочем, в самой компании Zakaz.ua в комментарии Delo.ua опровергли данную информацию.