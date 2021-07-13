Бизнес 1 час назад

Бизнес-портал Delo.ua вошел в ТОП-5 самых популярных бизнес-СМИ Украины

В лидеры рейтинга ресурс попал благодаря высокой читаемости — за последние полгода страницы сайта издания посетили 6 миллионов 433 тысячи раз

Коллаж: Татьяна Кравченко / Delo.ua Коллаж: Татьяна Кравченко / Delo.ua
Коллаж: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Бизнес-портал Delo.ua занял 4 место в рейтинге самых популярных бизнес-СМИ в Украине — за последние полгода странички ресурса посетили 6,433 млн раз. Об этом сообщила команда контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO.

С января по июнь 2021 года специалисты компании проанализировали данные веб-статистики SimilarWeb и каталога медиа самой платформы и на их основании составили рейтинг из десяти самых читаемых деловых изданий Украины.

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Список возглавила "Лига.Бизнес", которая набрала за указанный период 7,683 млн визитов. Второе место с показателем 6,992 млн посещений занял AIN.UA.

На третьей позиции разместилась "Деловая Столица" с 6,806 млн просмотров, а на четвертой — Delo.ua с 6,433 млн визитов. The Page с 5,785 млн посещений замыкает пятерку лидеров.

В десятку популярных бизнес-сайтов вошли также "Украинский Бизнес Ресурс (3,423 млн), "Контракты" (2,850 млн), RAU (1,422 млн), "Вектор" (1,02 млн) и "Капитал" (970,8 тысячи).

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Напомним, 14 июля 2021 года Delo.ua и медиа-бюро Ekonomika+ проведут бизнес-фестиваль GET Business Festival. Мероприятие пройдет в Киеве в Pochayna Event Hall. Там разыграют 100 тысяч грн на развитие бизнеса среди украинских малых предпринимателей.

Среди хедлайнеров события — основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе и еще 70 бизнес-практиков, которые поделятся своим успешным опытом ведения бизнеса со всеми, кто хочет развивать свою собственное дело.

СПРАВКА

Delo.ua — лидер делового контента, освещает актуальные проблемы развития украинского бизнеса, политики и социальной сферы. Издание работает с 2005 года, в 2012-м году полностью перешло в онлайн-формат.

Ekonomika+ — многопрофильное бизнес/медиа бюро. Специализируется на решении задач в плоскостях медиа и организации деловых мероприятий. В активе компании находятся следующие издания: mmr.ua, delo.ua, zza!, womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Самые крупные ежегодные мероприятия ekonomika+: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress и HR Wisdom Summit.

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