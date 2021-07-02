Предприниматель 30 минут назад

Двадцять українських підприємців змагаються за 100 тисяч грн від GET Business Festival

Двадцять малих підприємців України пройшли у другий етап конкурсу "100 тисяч грн на розвиток бізнесу" та тепер змагаються за вихід у фінал. Ти можеш їм допомогти!

Двадцять українських підприємців змагаються за 100 тисяч грн від GET Business Festival Двадцять українських підприємців змагаються за 100 тисяч грн від GET Business Festival

Сьогодні малому бізнесу як ніколи потрібна підтримка, зокрема фінансова. Розуміючи це, великий фестиваль для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, що відбудеться 14 липня у Києві, у Pochayna Event Hall, та бізнес-портал Delo.ua розігрують 100 тисяч гривень серед українських малих підприємців на розвиток їх справи.

"Ми отримали безліч заявок від підприємців з різних куточків України та попередньо відібрали з них двадцять, які відповідають критеріям конкурсу. Тепер ми визначаємось з десяткою фіналістів, які 14 липня презентують себе на GET Business Festival, де і буде визначений переможець!" — розповідають організатори конкурсу. 

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7 липня — останній день, коли можна підтримати одного з 20 учасників конкурсу своїм голосом, після чого будуть визначені 10 переможців за методикою: 50% оцінки — результат онлайн-голосування читачів на сайті delo.ua, та 50% — результат оцінки редакції видання. Подивитись візитівки всіх учасників конкурсу та проголосувати за одного з них можна за посиланням

14 липня 10 фіналістів будуть запрошені у Pochayna Event Hall на великий фестиваль для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, де презентують свій проект перед учасниками фестивалю та експертним журі, які і визначать остаточного переможця конкурсу, який на сцені фестивалю отримає сертифікат на отримання призового фонду в 100 тисяч грн. Вболіваємо за кожен проект та кожному бажаємо успіхів! 

Фестиваль бізнес-досвіду GET Business Festival відбудеться 14 липня 2021 року у Pochayna Event Hall в Києві. Серед хедлайнерів — засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницькийвиконавчий директор ДТЕК Дмитро СахарукСЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе, голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків та ще 70 бізнес-практиків, які поділяться своїм успішним досвідом ведення бізнесу з усіма, хто хоче розвивати свою власну справу! Приєднуйся за посиланням, аби за один день перейняти досвід успішних українських підприємців! 

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