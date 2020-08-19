Дмитрий Ануфриев из Recycling Solutions о том, какие отходы можно превратить в деньги

За последние годы устойчивое развитие бизнеса из влия­тельного тренда превратилось в базисную концепцию, которой следуют наиболее прогрессивные компании. В этой парадигме и промышленные отходы могут стать ценным сырьем, принося выгоду.

Доступность полезных ископаемых в Украине в сочетании с линейной экономикой привела к накоплению в стране огромного количества промышленных отходов. По данным Госстата, в 2018 году в Украине образовалось 352 млн тонн отходов, из которых 97% — отходы промышленности и только 3% — бытовые. Утилизируется из них лишь треть. Сегодня на различных полигонах объем накопленных отходов достигает 13-14 млрд тонн. Это огромный по своим масштабам ресурсный запас.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Деньги, которые лежат на земле

Отходы — это не что иное, как ресурсы, которые находятся там, где их невозможно переработать. При определенных условиях их можно вернуть в производственный цикл. Если этого не сделать, дальнейшее следование экономики линейному принципу "взять — произвести — использовать — выбросить" приведет к ухудшению экологии, а в долгосрочной перспективе ускорит рост цен на первичные ресурсы. Это снизит доступность сырья и, как следствие, замедлит темпы глобального экономического развития. Экологические же последствия видны уже сейчас и будут усиливаться уже в краткосрочной перспективе.

В странах с развитой экономикой давно пришли к необходимости переработки отходов. По оценкам экспертов, в 2018 году глобальный рынок переработки остатков производства составлял $1,3 трлн. Ожидается, что к 2025 году он достигнет $2,5 трлн, вырастая ежегодно более чем на 10%. Около 36% украинских промышленных неутилизированных отходов можно перерабатывать или повторно использовать. Самыми перспективными сегментами являются отходы горнодобывающей отрасли, различных промышленных производств, сельского хозяйства и энергетики.

Компетенции плюс возможности

В Украине развитие цикличной экономики сдерживается несколькими факторами, главные из которых — отсутствие надлежащего законодательства и поддержки инвесторов, готовых вкладывать в проекты по переработке отходов. Вот почему отечественные компании, занимающиеся комплексной переработкой промышленных отходов, можно пересчитать по пальцам.

Компания Recycling Solutions, которая начала свою деятельность в 2012 году с пилотного проекта по изучению возможностей повторного использования микросферы (побочного продукта сжигания угля на ТЭС) в нефтегазовой и химической отраслях, а также в производстве огнеупоров, сегодня помогает зарабатывать на отходах более 20 предприятиям. Ежегодно компания перерабатывает свыше 2,2 млн тонн отходов украинской промышленности и реализует их в 22 странах.

Потенциал переработки

Компания изучала перспективные направления и за восемь лет работы инвестировала более $15 млн в создание перерабатывающих предприятий для отходов теплоэнергетической, металлургической, коксохимической отраслей.

Компании, которые уже сейчас перейдут на цикличную экономику, окажутся в выигрыше

В течение многих лет кристаллический сульфат аммония (побочный продукт работы украинских коксохимических заводов, который может служить сырьем для эффективных минеральных удобрений) экспортировался для переработки в Турцию, Болгарию или Сербию, после чего уже как готовое удоб­рение частично импортировался обратно в Украину для удовлетворения спроса фермеров. Recycling Solutions построил завод в Кривом Роге для переработки этого побочного продукта в готовый к употреблению гранулированный сульфат аммония. Завод не только поддерживает принципы цикличной экономики, обеспечивая переработку побочных продуктов основного промышленного процесса коксохимов, но также сокращает ресурсы, затрачиваемые на их перемещение по всему миру.

Аграрный сектор также открывает интересные возможности. В этом году мы присоединились к уникальному проекту — строи­тельству завода по производству высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров, расположенного во Львовской области. Это будет первый независимый оператор в Украине, перерабатывающий сырье от внешних поставщиков и производящий высокопротеиновые кормовые добавки и животные жиры для сельскохозяйственных и домашних животных.

Другие интересные возможности дают биомасса и биогаз. Согласно энергетической стратегии Украины, до 2035 года биомасса должна генерировать 11,5% произведенной электроэнергии. Сейчас доля биомассы составляет 1,78%, что свидетельствует об огромном пробеле, которым могут воспользоваться компании, заинтересованные в устойчивом развитии.

Новые возможности

Отходы и побочные продукты промышленного производства должны становиться сырьем для других индустрий. Это не только существенно уменьшает техногенное давление на окружающую среду, но и увеличивает эффективность использования природных ресурсов. Игнорирование бизнесом необходимости перехода на цикличную экономику ведет к потере преференций со стороны инвесторов и снижению конкурентоспособности.

Для того чтобы воспользоваться возможностями по переработке отходов или побочных продуктов, необходимы несколько условий: понимание перспектив рынка для конечного продукта, определение надежных поставщиков сырья (в идеале нескольких, чтобы чрезмерно не зависеть от одного игрока) и наличие сообщества, поддерживающего такие усилия.

После того, как вы найдете указанные выше компоненты, вы переходите к чистому эксперименту. Многие компании не готовы разворачивать масштабные инициативы без "полевых испытаний", поэтому можно попробовать пилотные проекты, пробные партии или производство по давальческой схеме, позволяющие производить малое количество продукта (от 100 до 2000 тонн), чтобы проверить его соответствие необходимым стандартам.

В свою очередь для согласованности усилий (а фактически для налаживания прочных связей, от которых зависит перерабатывающая экономика) создаются системы распределения прибыли или капитала с ключевыми поставщиками или заказчиками, участники которых будут заинтересованы в успехе друг друга.

Это напоминает IT-стартап, и неудивительно, потому что отрасль переработки также зависит от предпринимательского духа. В итоге компании, которые уже сейчас перейдут на цикличную экономику, окажутся в выигрыше, тогда как отстающим придется быстро, а значит с большими затратами, реорганизовываться.