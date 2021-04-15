Дмитрий Макаренко, "STADA Украина": "Главное для инвестора — станет ли актив прибыльнее"

Что стало предтечей сделки по покупке компанией "STADA Украина" части компании "Биофарма"?

STADA — динамично развивающаяся международная компания со стратегией роста на украинском рынке. Ее интерес к "Биофарма" базировался на наличии у этой компании нескольких сильных брендов — "Лаферобион", "Субалин", "Биоспорин", а также рекомбинантных препаратов. Благодаря синергии с "Биофарма" компания STADA дополнила свой портфель продуктами с высокой узнаваемостью и качеством. А обширные производственные возможности "Биофарма" открывают перспективу локализации других препаратов STADA в Украине. Локализация всегда открывает новые возможности для наращивания конкурентного преимущества.

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Эту сделку можно считать подтверждением высокого потенциала фармацевтического рынка Украины?

Действительно, последние два года фармацевтический рынок Украины растет. В гривневом измерении ежегодный рост составляет 6-10%. При оценке роста рынка важно учитывать инфляцию: если она не превысит 5%, рынок вырастет и в долларовом измерении, что уже интересно для международных инвесторов. Поэтому так важно наличие у украинских фармкомпаний экспорта: чем больше его доля, тем более прочные позиции будет иметь компания с перспективой дальнейшего роста.

Потенциал рынка обусловлен не темпами его роста, а внут­ренними возможностями совершенствования. Сегодня в Украине хромает обеспечение медикаментами, практически отсутствует страховая медицина. Работа в этих направлениях, в том числе со стороны государства, позволит стимулировать развитие отрасли.

С каким главным вызовом столкнулась STADA при подготовке сделки с "Биофарма"?

Главный вызов заключался в проведении быстрой интеграции двух разных предприятий и обеспечении роста созданной структуры. Поэтому важно было, чтобы и в производственной, и в коммерческой части слияние завершилось органичным вхождением нового актива в систему принятия решений, используемую в компании STADA.

У "Биофарма" управление было построено по принципу CEO-Leadership, когда CEO является и управляющим акцио­нером. Такая управленческая модель отличается быстротой принятия решений, ведь все сосредоточено в одних руках. У STADA есть функциональная, производственная и коммерческая вертикали, то есть отсутствует единоличность принятия решений. По ходу слияния пришлось полностью переформатировать культуру коммуникации и взаимодействия внутри компании. Сейчас "Биофарма" пользуется экспертизой, опытом и ресурсами глобальной группы.

Как выглядит сбор аналитики перед такими сделками, каким показателям уделяется внимание?

В первую очередь инвестора интересует финансовое состояние актива и его способность генерировать больше прибыли в будущем. Оценивается бренд, его положение на рынке и перспектива наращивания рыночной доли. Если мы говорим о производстве, учитывается состояние и новизна оборудования, производственных помещений, качество юридического оформления. Не забываем и о других активах: запасах сырья, дебиторской задолженности, оборотных средствах.

Кризис — это ситуация, которая требует мобилизации всей команды, но подразумевает единоличное лидерство при принятии ключевых решений

На самом деле здесь нет стандартных методов финансового анализа, STADA опирается на проверенные методы и процедуры. Идеальный вариант, когда компания может предоставить ежегодные отчеты, проведенные авторитетным аудитором. Это означает, что состояние активов соответствует заявленному в отчетности для инвестора.

При таких интеграциях, как с "Биофарма", особое внимание уделяется внедрению системы внутреннего контроля. Это правило четырех глаз: невозможность одному менеджеру предоставить скидки, сегментация договоров по лимитам, согласование в зависимости от суммы договора. И такой внутренний контроль внедряется во всех процессах.

Финансовый директор может быть кризисным менеджером?

Кризис — это ситуация, которая требует мобилизации всей команды, но подразумевает единоличное лидерство при принятии ключевых решений. Обычно эту функцию берет на себя СЕО, а финансовый директор становится его правой рукой, координируя отдельные процессы. Во время кризиса решения надо принимать быстро и делать это на основе информации, которая предоставляется оперативно и внушает доверие.

Ключевая роль финансового директора во время кризиса — обеспечивать ликвидность, работать с кредиторами, оптимизировать расходы, модерировать процесс принятия решения, постоянно поднимая вопрос о финансовой и экономической целесообразности тех или иных действий.