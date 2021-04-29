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Дмитрий Тузов, 1+1 media: "В коронавирусный год в 1+1 media не отменили ни одного проекта"

Медиакомпании стали первыми, кто почувствовал, как новая реальность меняет бизнес-модели

Дмитрий Тузов, финансовый директор 1+1 media Дмитрий Тузов, финансовый директор 1+1 media
Дмитрий Тузов, финансовый директор 1+1 media

Дмитрий Тузов, финансовый директор 1+1 media, рассказывает, как его компания сумела сохранить динамику развития даже в условиях неопределенности

Какие тренды сейчас влияют на вашу отрасль больше всего? Как компания реагирует на такие вызовы?

Кратко и по делу в Telegram

Какие бы тренды ни были в теле- и медиаиндустрии, группа 1+1 media вошла год назад в коронавирусный период максимально подготовленной. В компании произошли стратегические структурные изменения, были пересмотрены цели и задачи и под общие цели компании приняты стратегии подразделений. В нашем случае, когда цель №1 — выйти в прибыльность, это означало, что проекты были протестированы на целесообразность, необходимость для бизнеса, часть была закрыта или поставлена на паузу. В основном это громкие, но краткосрочные имиджевые проекты, которые не работали на задачу бизнеса. Это позволило нам весной 2020-го не заниматься оперативно оптимизацией, к чему были вынуждены прибегнуть многие компании, а продолжать тогда и сейчас работать в рамках принятой стратегии. Поэтому для такой, казалось бы, яркой и креативной сферы, как медиа и ТВ, работают такие же правила, как и для других бизнесов, и вызовы у нас общие.

Конечно, мы столкнулись со специфическими ситуа­циями, такими как периодические запреты съемок, проведения массовых мероприятий, и с тем, что во всем мире киноиндустрия переживает то же, что и мы: переносятся или отменяются съемки фильмов и сериалов. Но при этом в коронавирусный год в 1+1 media не отменили ни одного проекта, наоборот, запустили новое развлекательное шоу, а в этом году радуем зрителей премьерами. Конечно же, это не без синергии и быстрых решений финансовой функции. В 2021 году у всех нас теперь есть опыт и понимание, как работать в режиме неопределенности.

Также увеличилось количество времени, которое украинцы проводят у телевизора во время локдаунов и традиционно на праздники. Для ТВ (как отрасли, бизнеса) и рекламодателей это важный тренд и показатель.

Радует, что растет рынок Pay TV и легального потреб­ления контента, что дает возможность медиагруппам больше инвестировать в качественный контент и тем самым привлекать больше зрителей.

Какие навыки для финансовых управленцев стали необходимыми в условиях удаленной работы и кризиса неэкономической природы?

Удаленная работа, несомненно, принесла новый опыт и вызовы, но при этом нельзя сказать, что это экстраординарная ситуация с точки зрения управления централизованными финансами. Многие компании имеют широкое географическое представительство и финансовые функции в разных странах, которые управляются относительно централизовано, несмотря на то что физически разделены. Основная задача финансового управленца в такой ситуации — создать и поддерживать тесную связь менеджеров финансового департамента, при этом развивая их независимость и автономность при принятии решений.

Вторым чрезвычайно важным навыком в период кризиса является риск-менеджмент, или управление рисками компании. Ключевым, безусловно, является риск ликвидности и валютные риски, но все чаще мы сталкиваемся с операционными рисками нового характера. Например, весной 2020 года могли возникать перебои с загрузкой банкоматов из-за логистических ограничений и сообщений, что вирус может длительное время сохраняться на банкнотах. Были риски ограниченной поставки наличной валюты в страну. Все это приходилось учитывать и в 1+1 media, и это то новое, что привнес кризис неэкономической природы.

Как сохранить корпоративный капитал во времена турбулентной экономики? Какие существуют критерии правильного решения?

Во время кризиса и турбулентности особое значение приобретает своевременность правильных решений. Так, в начале 2000-х годов тогда еще молодая компания по продаже книг онлайн Amazon.com привлекла заемное финансирование в размере $672 млн для пополнения оборотных средств и создания подушки ликвидности. Через месяц кризис доткомов привел половину цифровых стартапов либо к банкротству, либо к вынужденной продаже конкурентам. Случись кризис на пару месяцев раньше, и, возможно, что сегодня одной из наиболее успешных компаний в мире не существовало бы.

Поэтому правило №1 — нельзя допускать, чтобы у компании закончились деньги, особенно если она имеет существенную долговую нагрузку — кредиты или иные формы заемного капитала.

Правило №2 — принятие решений. Многие компании в период кризиса приходят к более централизованной системе управления, но при этом крайне важно получать информацию "с полей", так как именно локальная информация дает лучшее понимание процессов в индустрии. Часто делегирование в принятии решений на местах позволяет легче пройти острую фазу кризиса.

Правило №3 — изменения. Кризис — наиболее подходящий период для пересмотра процессов и повышения операционной эффективности как компании, так и финансового департамента. Меньший объем проектов развития позволяет инвестировать ресурсы в автоматизацию и новые технологии.

Люди, образование, лидер — какой должна быть dream team? Какие нестандартные подходы могут быть? Медитация, ретриты, коллективные игры в онлайн-квес­ты, что еще?

Для того чтобы сформулировать, что такое идеальная команда для финансового департамента, для начала надо понять наиболее типичный карьерный путь финансиста. По сути, их три. Путь первый, ранее наиболее традиционный, — это бухгалтерская функция. Специа­лист развивает свои знания и навыки в бухгалтерском и налоговом учете, расширяет сферу ответственности до уровня главного бухгалтера, обеспечивает высокий уровень корпоративной безопасности и соблюдение всех пруденциальных требований. Путь второй — аудит, компании Big-4. Специалист развивается на различных проектах, получает современные финансовые знания, овладевает МСФО. По достижению менеджерского уровня переходит на работу в компанию. И третий путь — специалист растет в компании, в идеале большой и с современными подходами к управлению, накапливает исторические знания, понимает, как правильно построить процессы и коммуникацию внутри компании.

Современные финансы чрезвычайно обширны, и крайне сложно объять и понять все процессы, развиваясь по одному из приведенных примеров карьерной лестницы. Поэтому идеальная команда для финансового департамента — это микс специалистов, которые прошли разные пути построения карьеры. Думаю, именно такой коллектив сейчас сформировался у меня в 1+1 media. Так достигается стабильность и корпоративная безопасность, достигается цель трансформации финансов исходя из современных требований, процессное управление и правильная коммуникация внутри компании.

Какие новые компетенции должны быть у эффективного финансового управленца?

Современный бизнес возлагает на финансовую функцию намного больше задач, от операционных до стратегических, чем это было прежде. Корректная и свое­временная финансовая отчетность, контроллинг расходов, бюджетирование и налоговое планирование становятся, скорее, необходимым минимумом. Роль финансового директора будущего — обеспечивать благосостояние компании, быть лидером изменений как в финансовой функции, так и в компании в целом для увеличения совокупных результатов компании. Мне импонирует аналогия с автомобилем. Зачем автомобилю тормозная система? Безусловно, для остановки. Но, с другой стороны, так автомобиль может двигаться быстрее. Схожая роль у финансового директора: нет задачи остановить бизнес, есть задача позволить ему двигаться быстрее, но при этом безопасно. Двойная роль CFO — всесторонний мониторинг и контроль финансовой деятельности компании плюс финансовый партнер и советник для бизнеса с целью достижения устойчивого роста и прибыльности.

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