Бизнес 50 минут назад

ЕБРР прокредитует строительство терминала "Новой почты" в Днепре

Строительство уже четвертого терминала — часть долгосрочной стратегии развития компании, которая подразумевает трансформацию ее логистической модели. Стоимость проекта строительства — 13 млн евро, из которых 2,6 млн — на непредвиденные расходы

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Европейский банк реконструкции и развития выделит 13 млн евро кредита компании "Новая почта" на проект строительства нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре.

Речь идет о корпоративном кредите с преимущественным правом требования на сумму до 13 млн евро, который предоставят в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнях и евро, сообщили в ЕБРР.

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Проект по строительству автоматизированного терминала — часть долгосрочной стратегии роста "Новой почты", который предусматривает трансформацию ее логистической модели для удовлетворения растущего рыночного спроса, оптимизации цепочки поставок и повышения качества обслуживания клиентов. Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро, из них 14 млн евро пойдет на проектирование и строительство терминала, 11,9 млн евро — на покупку сортировочной линии и другого оборудования, и еще 2,6 млн евро — на непредвиденные расходы, уточнили в банке.

Это уже второй кредит "Новой почты" в ЕБРР на строительство терминалов. Первый в 9,5 млн евро был в 2018 году. Тогда планировали строить  Хмельницкий инновационный терминал. На сегодня у компании их три: киевский, хмельницкий и львовский.

Напомним, что несколько дней назад, 18 сентября, финансовый сервис NovaPay, входящий в ГК "Новая почта", стал участником международных платежных систем Visa и MasterCard. Это позволило компании работать с платежными системами напрямую, без посредников, поскольку до этого "НоваПей" использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

Ранее, в августе, "Новая почта" начала принимать и отправлять денежные переводы через Western Union. 

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