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Египет начал антидемпинговое расследование в отношении украинской арматуры

29 декабря 2016, 14:52
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Производители Украины, Турции и Китая попали под антидемпинговое расследование в отношении импорта арматуры в Египет. В Минэкономики ожидают официального уведомления

Египет начал антидемпинговое расследование в отношении украинской арматуры | ГМК | Дело Увеличить картинку

Египет инициировал антидемпинговое (АД) расследование в отношении импорта стальной арматуры из Украины, Турции и Китая. Об этом сообщил специализированный портал SteelOrbis (Турция), ссылаясь на собственные источники.

SteelOrbis уточняет, что официальные органы Египта уже потребовали у импортеров предоставить в течение 30 дней информацию по ввозу продукции за последние три года.

В пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в комментарии Delo.UA подтвердили начало расследования, которое касается их продукции.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на запрос Delo.UA ответили, что у них есть информация о том, что действительно была жалоба от египетских производителей. "Египет нотифицировал нас о такой жалобе, но информации о том, что расследование началось, у нас нет. Официальная нотификация происходит по дипломатическим каналам, поэтому может просто задерживаться. В любом случае, как только мы получаем официальный документ, мы сразу публикуем его на сайте МЭРТ", — ответили в пресс-службе министерства.

В начале 2015 года египетское правительство ввело 8% пошлину на импорт арматуры сроком на три года. В первый год действия пошлины составили не менее 408 египетских фунтов/тонна (около $50), а к третьему году действия сократятся до 175 фунтов/тонна (свыше $20).

Основным украинским поставщиком арматуры в Египет является "АрселорМиттал Кривой Рог". "По итогам 2014 года из общего экспорта этой продукции 98% пришлось на "АрселорМиттал Кривой Рог", и только 2% — на "Метинвест", — рассказывал в интервью Delo.UA Вириндер Бахадур Гарг, который в то время занимал должность заместителя генерального директора АМКР по маркетингу и сбыту. По данным Delo.UA с тех пор ситуация существенно не изменилась.

В 2015 году Египет планировал ввести дополнительную защитную пошлину в размере 10%, однако в конце того года Министерству экономического развития и торговли Украины удалось добиться неприменения этой страной ограничительных мер.

По материалам: "Дело"
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Теги: арселормиттал кривой рог 24432974, гмк, металл, металлургия, экспорт, министерство экономики

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Египет начал антидемпинговое расследование в отношении украинской арматуры | ГМК | Дело
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