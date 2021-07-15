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Екатерина Белорусская: "Мы хотим, чтобы будущее поколение выросло здоровым и сознательным"

Президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation о том, почему корпоративная социальная ответственность — это больше, чем благотворительность

Екатерина Белорусская, президент благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская, президент благотворительного фонда Parimatch Foundation
Екатерина Белорусская, президент благотворительного фонда Parimatch Foundation

Расскажите, что для вас означает социально ответственный бизнес.

Я бы сказала, это бизнес нового поколения. Владельцы, топ-менеджеры и их компании, в основе работы которых лежат корпоративная этика, прозрачность процессов, ответственность перед клиентами и обществом. Внутри такие компании строят уважительные отношения с сотрудниками: заботятся о здоровье и безопасности, обучают и помогают, развивают устойчивую культуру, например, практикуют корпоративное волонтерство.

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Важно построить культуру устойчивого развития, внедрить практики, повышающие осведомленность сотрудников в социальных вопросах. Уверена, если бы каждый бизнес вел свою деятельность с осознанием своего влияния на общество, наша жизнь была бы гораздо лучше.

Что стало причиной создания фонда и какие задачи он призван решать?

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation был основан в 2019 году как часть глобальной CSR-стратегии холдинга Parimatch Tech. У нас была цель создать независимую структуру с профессио­нальной командой, которая работала бы над реальными и системными изменениями. Фонд помогает локальным сообществам в тех странах, где оперирует компания. Мы способствуем здоровью и благополучию общества путем обеспечения детям равных возможностей в образовании и занятиях спортом, независимо от физических особенностей и социального статуса ребенка.

Расскажите об эволюции Parimatch Foundation: чем занимались в самом начале и сейчас, скольким детям помог фонд?

Мы сразу определились, что фонд будет заниматься детьми. Поэтому сосредоточились на теме образования, а спорт определили как платформу для реализации стратегии. Очень важно развивать потенциал ребенка: по статистике, 200 млн детей в мире теряют свой потенциал из-за того, что родители и учителя не проявили к ним должного внимания. Мы считаем, что программы, направленные на обеспечение здорового и полноценного развития детей, являются прямой инвестицией в экономическое и социальное благосостояние общества. Таким образом мы сокращаем количество тех, кто, возможно, попадет в социально незащищенную группу населения позже и кого общество вынуждено будет поддерживать. Мы хотим помочь поколению Z стать здоровыми, а также интеллектуально и социально компетентными гражданами. Это, конечно, игра вдолгую.

С момента основания фонда мы помогли 1589 детям, в том числе детям с инвалидностью и ребятам из неблагополучных семей, вручили грантовую помощь на общую сумму 500 тыс. грн 25 учителям-новаторам.

Какие проекты фонда можно назвать ключевыми? Расскажите о них.

Parimatch Foundation реализовывает социально ответственные проекты в Украине, Беларуси, Казахстане и на Кипре. В Украине на данном этапе у нас три основные программы. Программа "Новая физическая культура" нацелена на развитие и популяризацию физической культуры в школах. Проект "Так, я можу!" направлен на поддержку и развитие детей с инвалидностью путем вовлечения их в спорт. Программа "Спортивный наставник" заботится о том, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте.

Какова философия проектов? Есть ли универсальные принципы их реализации?

Важная составляющая каждой программы — объяснять, что спорт — это не только о физическом здоровье ребенка, но и о социальных навыках, которые можно развить в детском возрасте: дисциплинированность, целеустремленность, стремление к лидерству, настойчивость, уверенность в себе. Это поможет в дальнейшей жизни детей. Наш акцент — на активном образе жизни, так как мы хотим, чтобы будущее поколение выросло здоровым и сознательным.

В этом году наша главная цель — расширить географию деятельности Parimatch Foundation и наших программ в новых городах в тех странах, где мы уже активно работаем. В рамках программы "Новая физическая культура" планируем запустить два новых модуля, три уже открыты для изучения

Какая существует долгосрочная программа фонда? Какие проекты были связаны с пандемией?

Холдинг Parimatch совместно с международным благотворительным фондом Parimatch Foundation выделил 10 млн грн на борьбу с пандемией в Украине. Поддержку получили 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Помощь предоставляется по двум направлениям. Первое — закупка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Пять киевских больниц получили защитные очки, респираторы различной степени защиты, нитриловые перчатки и бесконтактные градусники. Второе — предоставление медицинского оборудования, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких. Также предоставляли кислородные концентраторы нескольким киевским больницам. Кроме денег, медучреждениям необходима была помощь в поиске, переговорах, логистике всего необходимого. Средства защиты сразу же стали дефицитными, а цены на них завышенными. Команда фонда перенаправила усилия со своей привычной деятельности — помощи детям — на борьбу с COVID-19.

Какие планы у фонда? Как они согласуются с миссией и ценностями фонда?

В этом году наша главная цель — расширить географию деятельности Parimatch Foundation и наших программ в новых городах в тех странах, где мы уже активно работаем. В рамках программы "Новая физическая культура" планируем запустить два новых модуля, три уже открыты для изучения. Также хотим увеличить бесплатный образовательный контент до 50 часов вебинаров, провести еще один конкурс проектов с денежным фондом 500 тыс. грн, а также издать пособие с упражнениями и полезным контентом для учителей физкультуры младшей школы и детей. По программе "Так, я можу!" мы увеличили до 25 человек количество детей-стипендиатов среди спортсменов с особыми физическими потребностями, а также планируем увеличить количество детей, посещающих инклюзивные тренировки в регионах, до 500 человек. Общая сумма помощи в 2020-2021  годах на данный момент составила 1,32 млн грн. В ближайшее время планируем увеличить число юных спортсменов-стипендиатов до 25. В рамках "Спортивного наставника" собираемся увеличить количество благополучателей до 100 детей, провести четыре открытые тренировки и привлечь к всеукраинским спортивным играм более 30 детей.

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