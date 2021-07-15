Екатерина Белорусская: "Мы хотим, чтобы будущее поколение выросло здоровым и сознательным"

Расскажите, что для вас означает социально ответственный бизнес.

— Я бы сказала, это бизнес нового поколения. Владельцы, топ-менеджеры и их компании, в основе работы которых лежат корпоративная этика, прозрачность процессов, ответственность перед клиентами и обществом. Внутри такие компании строят уважительные отношения с сотрудниками: заботятся о здоровье и безопасности, обучают и помогают, развивают устойчивую культуру, например, практикуют корпоративное волонтерство.

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Важно построить культуру устойчивого развития, внедрить практики, повышающие осведомленность сотрудников в социальных вопросах. Уверена, если бы каждый бизнес вел свою деятельность с осознанием своего влияния на общество, наша жизнь была бы гораздо лучше.

Что стало причиной создания фонда и какие задачи он призван решать?

— Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation был основан в 2019 году как часть глобальной CSR-стратегии холдинга Parimatch Tech. У нас была цель создать независимую структуру с профессио­нальной командой, которая работала бы над реальными и системными изменениями. Фонд помогает локальным сообществам в тех странах, где оперирует компания. Мы способствуем здоровью и благополучию общества путем обеспечения детям равных возможностей в образовании и занятиях спортом, независимо от физических особенностей и социального статуса ребенка.

Расскажите об эволюции Parimatch Foundation: чем занимались в самом начале и сейчас, скольким детям помог фонд?

— Мы сразу определились, что фонд будет заниматься детьми. Поэтому сосредоточились на теме образования, а спорт определили как платформу для реализации стратегии. Очень важно развивать потенциал ребенка: по статистике, 200 млн детей в мире теряют свой потенциал из-за того, что родители и учителя не проявили к ним должного внимания. Мы считаем, что программы, направленные на обеспечение здорового и полноценного развития детей, являются прямой инвестицией в экономическое и социальное благосостояние общества. Таким образом мы сокращаем количество тех, кто, возможно, попадет в социально незащищенную группу населения позже и кого общество вынуждено будет поддерживать. Мы хотим помочь поколению Z стать здоровыми, а также интеллектуально и социально компетентными гражданами. Это, конечно, игра вдолгую.

С момента основания фонда мы помогли 1589 детям, в том числе детям с инвалидностью и ребятам из неблагополучных семей, вручили грантовую помощь на общую сумму 500 тыс. грн 25 учителям-новаторам.

Какие проекты фонда можно назвать ключевыми? Расскажите о них.

— Parimatch Foundation реализовывает социально ответственные проекты в Украине, Беларуси, Казахстане и на Кипре. В Украине на данном этапе у нас три основные программы. Программа "Новая физическая культура" нацелена на развитие и популяризацию физической культуры в школах. Проект "Так, я можу!" направлен на поддержку и развитие детей с инвалидностью путем вовлечения их в спорт. Программа "Спортивный наставник" заботится о том, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте.

Какова философия проектов? Есть ли универсальные принципы их реализации?

— Важная составляющая каждой программы — объяснять, что спорт — это не только о физическом здоровье ребенка, но и о социальных навыках, которые можно развить в детском возрасте: дисциплинированность, целеустремленность, стремление к лидерству, настойчивость, уверенность в себе. Это поможет в дальнейшей жизни детей. Наш акцент — на активном образе жизни, так как мы хотим, чтобы будущее поколение выросло здоровым и сознательным.

В этом году наша главная цель — расширить географию деятельности Parimatch Foundation и наших программ в новых городах в тех странах, где мы уже активно работаем. В рамках программы "Новая физическая культура" планируем запустить два новых модуля, три уже открыты для изучения

Какая существует долгосрочная программа фонда? Какие проекты были связаны с пандемией?

— Холдинг Parimatch совместно с международным благотворительным фондом Parimatch Foundation выделил 10 млн грн на борьбу с пандемией в Украине. Поддержку получили 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Помощь предоставляется по двум направлениям. Первое — закупка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Пять киевских больниц получили защитные очки, респираторы различной степени защиты, нитриловые перчатки и бесконтактные градусники. Второе — предоставление медицинского оборудования, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких. Также предоставляли кислородные концентраторы нескольким киевским больницам. Кроме денег, медучреждениям необходима была помощь в поиске, переговорах, логистике всего необходимого. Средства защиты сразу же стали дефицитными, а цены на них завышенными. Команда фонда перенаправила усилия со своей привычной деятельности — помощи детям — на борьбу с COVID-19.

Какие планы у фонда? Как они согласуются с миссией и ценностями фонда?

— В этом году наша главная цель — расширить географию деятельности Parimatch Foundation и наших программ в новых городах в тех странах, где мы уже активно работаем. В рамках программы "Новая физическая культура" планируем запустить два новых модуля, три уже открыты для изучения. Также хотим увеличить бесплатный образовательный контент до 50 часов вебинаров, провести еще один конкурс проектов с денежным фондом 500 тыс. грн, а также издать пособие с упражнениями и полезным контентом для учителей физкультуры младшей школы и детей. По программе "Так, я можу!" мы увеличили до 25 человек количество детей-стипендиатов среди спортсменов с особыми физическими потребностями, а также планируем увеличить количество детей, посещающих инклюзивные тренировки в регионах, до 500 человек. Общая сумма помощи в 2020-2021 годах на данный момент составила 1,32 млн грн. В ближайшее время планируем увеличить число юных спортсменов-стипендиатов до 25. В рамках "Спортивного наставника" собираемся увеличить количество благополучателей до 100 детей, провести четыре открытые тренировки и привлечь к всеукраинским спортивным играм более 30 детей.