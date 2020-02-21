Украинцы пьют все меньше отечественного вина: "Нас завоевывает Франция и Италия"

Украинцы все меньше покупают вино отечественных производителей — если в 2018 году на одного человека в стране приходилось 1,23 литра тихого вина, то в 2019 этот показатель составил 1,12 л. То же касается и игристых вин — в 2018 в среднем один украинец потреблял 0,57 л этого алкогольного напитка, а в 2019 — уже 0,49 л. Такие данные озвучил на форуме винодельцев WineHub 20 февраля креативный директор агентства Tabasco Александр Смирнов.

По его словам, соответственно сократились и траты граждан на украинское вино: с 80,77 грн на душу населения в 2018 году до 80,65 грн в 2019 за тихие вина и с 63,54 до 58,55 грн за игристые. В то же время потребление вина в стране растет, подчеркивает Смирнов — за последние пять лет количество потребленного вина на одного украинца увеличилось с 2,17 до 2,68 л в год.

"В Украине один человек выпивает примерно 3,6 бутылки в год, и этот показатель понемногу поднимается. При этом потребление всех категорий украинских вин падает. А растёт наш рынок за счёт экспансии импортных вин. Именно они обеспечивают высокое потребление вина в стране — фактически Украину культурно завоевывает Франция, Италия и другие", — рассказал эксперт.

По его мнению, спасти сложившуюся ситуацию может креатив. "Это и нахождение определенной ниши, инновации, рецептура, бутылки, их дизайн, инфлюенсеры", — перечисляет креативный директор.

Он уверен, что сегодня инфлюенсеры — лучшие вдохновители для потребителей. "Эти люди в своих соцсетях рассказывают о своей жизни и вдохновляют нас, они способны переходить из профессии в профессию и делать прорывы, которые удивляют весь мир".

В качестве примера Смирнов привел дело Френсиса Коппола, режиссёра кинотрилогии "Крестный отец" — тот с 1974 года занимается виноделием, при этом его предприятие весьма успешно: продукция импортируется в 60 стран мира и даёт стабильный доход.

"Эта синергия работает очень просто: страсть популярного человека способна заряжать своей энергией другие бизнесы, и аудитория, уважающая инфлюенсора, способна перетекать от одного продукта, в данном случае кино, в другой — вино", — поясняет топ-менеджер.

Внимание нужно уделять и визуальной составляющей продукции: ее рекламе и внешнему виду, инновациям в этих вопросах — например, последним прорывом в этой области стали вирусные рекламы и этикетки, которые оживают через приложение в смартфоне.

Ещё один вызов, который должна принять украинская индустрия, чтобы завоевать граждан — это изменение целевой аудитории на самые новые и непредсказуемые поколения: зумеров, миллениалов и подрастающее — "Альфа".

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"Винные бренды должны приспосабливаться к их желаниям. Люди нового поколения просто устали от того, что вдохновляло старших потребителей. У них другая культура, они не хотят воспринимать старые винные истории, поэтому бренды должны давать им новые винные ощущения", — говорит Смирнов.

Так, современная индустрия ищет новые рецептуры — поскольку новая аудитория не хочет крепкого алкоголя, тренд — дать новую эмоцию через новые вкусы, новое алкогольное развлечение тем, кому надоела старая алкогольная культура. Кроме того, украинским винодельням нужно учесть три мировые тенденции — глобализацию, технологии и изменение климата.

"Социальный аспект диктует винной индустрии важность общественных программ, а потому уже сейчас многие развивают социальную составляющую бизнеса — например, финансируют приюты. Бренды должны также понимать, что климатическая повестка в будущем повлияют и на вкус вина, на его производство", — отмечает эксперт.

По его мнению, отечественным производителям также необходимо объединяться в ассоциации своего региона, чтобы завоевать Украине статус винной страны: "Не бывает великих вин без великих винных регионов, люди не видят один бренд, они видят страну, в которой производят вино".