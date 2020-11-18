  • Главная
  • Бизнес
8 минут назад

Эксперты спрогнозировали, когда наступит пик спроса на нефть

По мнению экспертов, пиковый спрос на нефть будет наблюдаться в 2027 — 2028 году

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мировой спрос на нефть достигнет своего пика на 2 — 3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в ежегодном обзоре норвежской энергетической компании Equinor.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По мнению экспертов, пиковый спрос на нефть будет наблюдаться в 2027 — 2028 году.  В компании прогнозируют, что спрос на нефть вернется к докризисному уровню в 100 млн б/с примерно к 2025 году и упадет до 88 млн б/с в 2050 году.

В 2019 году Equinor ожидала рост показателя до 105 млн б/с к 2030 году и снижения до 93 млн б/с к 2050 году, в основном, за счет распространения электромобилей).

В Equinor отмечают, что сокращение инвестиций в нефтяную отрасль приведет к ограничению предложения, что также может повлиять на рост спроса в будущем.

Читайте также:
Цены на нефть падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом

При этом, аналитики считают, что пандемия COVID-19 значительно изменила образ жизни людей, что может иметь долгосрочный эффект и замедлить рост спроса на сырье, в то время как внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей будет набирать обороты.

"Скорее всего,спрос на авиационное топливо еще много лет будет испытывать на себе негативные последствия пандемии", — сообщается в материале.

В то же время, мнение о скором наступлении пика спроса на нефть разделяют не все крупные игроки индустрии.

В частности, сотрудник компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) в интервью агентству Reuters заявлял, что компания ожидает роста спроса на нефть в долгосрочной перспективе, а "спекуляции на тему надвигающегося пика спроса на нефть не соответствуют реалиям ее потребления".

Напомним, согласно ежегодному докладу ОПЕК World Oil Outlook, восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке начнется только в следующем году, а на докризисные уровни (99,8 млн баррелей в сутки) выйдет лишь в 2022 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Синоптики ожидают теплую и бесснежную зиму
Синоптики ожидают теплую и бесснежную зиму
Доходы киевлян уменьшаться по итогам 2020 года — прогноз S&P
Доходы киевлян уменьшаться по итогам 2020 года — прогноз S&P
В Украине коронавирусом переболеет около 40% населения к маю 2021 года — иммунолог
В Украине коронавирусом переболеет около 40% населения к маю 2021 года — иммунолог
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укравтодор" закончил строительство бетонной дороги "Николаев-Кропивницкий" — Кубраков

  3. Украина начала импортировать польский картофель

  4. Названа доля украинцев, которые получают зарплату свыше 25 000 грн

  5. В "Слуге народа" объяснили, зачем провалили голосование по отмене карантина выходного дня

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...