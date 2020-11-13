Цены на нефть падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, 13 ноября, на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Oilpoint.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 по киевскому времени в пятницу составила $42,91 за баррель, что на $0,62 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,25 (0,6%).

В свою очередь цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равняется $40,37 за баррель, что на $0,75 (1,82%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,33 (0,8%).

Как рассчитали аналитики, по итогам недели оба контракта могут вырасти в цене примерно на 10%.

Указано, что перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Читайте также: Цены на нефть продолжают падение

Как отмечается, на фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии 12 ноября зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Как заявил MarketWatch управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир, "хотя мы с нетерпением ждем вакцины в ближайшие месяцы", будет непросто реализовать "идею возвращения к нормальной жизни". Он добавил, что спрос, вероятно, будет слабее прогнозов, учитывая рекордные показатели заражения, а также новые ограничительные меры.

Тем временем данные Министерства энергетики США, обнародованные 12 ноября, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тысяч баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов — на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тысяч баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

В то же время поддержку нефтяным котировкам на этой неделе оказали новости об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc и германской BioNTech.

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА 12 ноября повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как предполагалось месяц назад.

Как сообщалось, 6 ноября цены на нефть на мировых рынках продолжали снижение на фоне ухудшения перспектив спроса из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 и президентских выборов в США.