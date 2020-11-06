Цены на нефть снова лихорадит

6 ноября цены на нефть на мировых рынках продолжают снижение на фоне ухудшения перспектив спроса из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 и президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, передает Bloomberg.

Согласно данным торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по Киеву составила $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,3 (0,7%), до $40,93 за баррель.

При этом, после этого стоимость этой марки нефти пошла вверх, и по состоянию на 10:35 ее цена составляла уже $40,60 (-0,8%).

В то же время, цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate — Delo.ua) на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 8:55 по Киеву составляла $37,68 за баррель, что на $1,11 (2,86%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,9%) — до $38,79 за баррель. По состоянию на 10:35, WTI котировалась по $38,45 (-0,88%).

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Как отмечает агентство, на стоимость нефти большое влияние оказывают президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявили. По последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Байден готов был заявить о своей победе в президентской гонке, однако ему, вероятно, придется иметь дело с расколом Конгресса. Это затруднит принятие большого пакета антивирусных средств или принятие программы, нацеленной на отказ США от ископаемого топлива. Пересчет и юридические проблемы также могут привести к длительному периоду неопределенности.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов. В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть. Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", — отметил аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году — 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.