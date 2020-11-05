Астанавитесь! Байден лидирует на выборах в США, а Трамп требует остановить подсчет голосов

В США уже третий день продолжается подсчет голосов на президентских выборах, и хоть до официального объявления победителя еще далеко, лидером гонки является кандидат от Демократической партии Джо Байден. Одной из причин, почему процесс определения результата длится дольше, чем во время предыдущих выборов, стало рекордное количество избирателей, проголосовавших по почте. Но сейчас действующий президент Трамп требует прекратить подсчет этих голосов.

Delo.ua рассказывает о том, что известно на данный момент и когда произойдет официальное определение победителя президентской гонки в США.

Согласно данным подсчета The Associated Press, Байден получает 264 голоса выборщиков, а Трамп — 214 из 270, которые необходимы для победы. Голоса избирателей между кандидатами распределились так: 50,4% поддержали Байдена, 48% — Трампа.

Данные: The Associated Press

В то же время, результаты выборов, которые моделирует ресурс 270ToWin и ряд других американских СМИ, немного отличаются. По их данным, Байден пока может рассчитывать на 253 голоса выборщиков, а Трамп — на 214.

Данные: 270ToWin

И на данный момент итог выборов зависит от окончательных результатов в штатах Джорджия (16 голосов выборщиков), Невада (6), Северная Каролина (15), Пенсильвания (20), Аляска (3) и Аризона (11).

Но говорить о финальном результате можно будет только после голосования выборных представителей, которое состоится 14 декабря. За время, оставшееся до него, ситуация может измениться. Во-первых, подсчет голосов в бюллетенях, в частности, отправленных по почте, еще не закончен. Во-вторых, существует вероятность, что некоторые выборщики могут проголосовать вразрез с предпочтениями избирателей, которых они представляют.

В-третьих, весь процесс установления результатов президентских выборов в США может быть затянут из-за попыток обжаловать подсчет голосов. Это уже происходит: штаб Трампа, который заявлял о махинациях с голосами избирателей, подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет и заявили о намерениях добиться пересчета в Висконсине.

Сам Трамп еще более категоричен. 5 ноября в своем аккаунте в Twitter он оставил лаконичное сообщение: "Остановите подсчет".

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Джо Байден, в свою очередь, прямо о своей победе заявлять не стал, но подчеркнул: после завершения подсчета она будет очевидна. Тем временем в интернете уже был запущен сайт переходной администрации Байдена.

Более того, уже второй день подряд на улицах американских городов проходят акции протеста. Сторонники Байдена требуют учесть все голоса избирателей, а сторонники Трампа — остановить подсчет. Как объясняют американские политические обозреватели, это требование, скорее всего, касается обработки бюллетеней для почтового голосования, которые поступили после дня выборов и официально могут быть учтены в некоторых штатах. Отметим, что и накануне выборов Трамп выступал против досрочного голосования (в частности, по почте), считая его ненадежным. Тем не менее, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 правом проголосовать досрочно на президентских выборах воспользовалось рекордное количество избирателей — более 101 млн человек.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, заявления, которые делает Трамп относительно проблем с подсчетом голосов, безосновательны и подрывают доверие общества к демократическим институциями.

"Безосновательные заявления о систематических проблемах, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь выборов, подрывают доверие общества к демократическим институтам", — говорится в заявлении организации.

Само голосование наблюдатели оценили как "конкурентное и хорошо организованное, несмотря на некоторую юридическую неопределенность и логистические вызовы". Отметили наблюдатели и высокую явку, которой способствовала возможность проголосовать по почте.

"Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о честности голосования по почте, количество и масштабы предполагаемых и зарегистрированных случаев мошенничества, связанных с открепительными талонами, остаются незначительными", — говорится в сообщении.

Отметим, что официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году - 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.