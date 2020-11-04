На выборах президента США лидирует Джо Байден: почему говорить о его победе рано

Основной день голосования на выборах президента США подошел к концу, и уже ближе к 2 часам ночи по киевскому времени начали появляться первые результаты волеизъявления избирателей. На данный момент лидером избирательной гонки является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, однако разрыв между ним и его оппонентом, кандидатом от Республиканской партии и действующим главой государства, небольшой.

Delo.ua рассказывает о том, что известно на данный момент и почему финальные результаты голосования, возможно, придется подождать дольше, чем на предыдущих президентских выборах в США.

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Почти ноздря в ноздрю

По состоянию на 09.00 по киевскому времени, кандидат от демократов Джо Байден получает 225 голосов выборных представителей, а кандидат-республиканец Дональд Трамп — 213. Для победы одному из них необходимо по меньшей мере 270.

Лидирует Байден и по количеству голосов избирателей: 65 806 162 против 64 120 533, которые получил Трамп. Впрочем, этот показатель на выборах в США не является определяющим.

Инфографика: Google

Более того, избирательная гонка в США разворачивается не только вокруг поста главы государства. Демократическая и Республиканская партия также борются за контроль над Сенатом и Палатой представителей.

В частности, по результатам голосования 3 ноября переизбранными должны быть 35 членов Сената, который до выборов контролировала Республиканская партия (53 места против 47 у демократов). По предварительным результатам, сейчас Демократическая партия получает 46, а Республиканская — 47.

В Палате представителей переизбранными должны быть 435 законодателей. Пока лидируют демократы, получив 172 из них. У республиканцев — 165.

Когда будут финальные результаты?

Во время предыдущих президентских выборов в США традиционно их предварительные результаты становились известны уже в ночь после основного голосования избирателей. В 2016 году Трамп выступил с речью победителя именно в это время. В 2020 году существует вероятность, что все произойдет не так быстро.

Главная причина в том, что на фоне пандемии COVID-19 на этих выборах давно существующим правом досрочно проголосовать на выборах (лично или по почте) воспользовалось рекордное количество избирателей: по данным U.S. Elections Project, более 101 миллиона.

Для сравнения, на выборах в 2016 году всего проголосовали 136 миллионов избирателей. В 2020 году 73,4% от этого числа избирателей проголосовали только досрочно, то есть без учета явки на избирательные участки в основной день выборов. И, отметим, что правом на такой способ голосования активнее пользовались сторонники Демократической партии, которую представляет кандидат Джо Байден. Кандидат от Республиканцев Трамп наоборот этот способ волеизъявления критиковал, считая ненадежным.

Но главный аспект состоит в том, что в каждом штате действуют свои правила подсчета голосов участников досрочного голосования: в некоторых штатах, например, Флориде и Аризоне, предварительно обрабатывать бюллетени начали до голосования на участках 3 ноября, а в некоторых, например, в Висконсине или Пенсильвании, только в день выборов.

Кроме того, в ряде штатов будут принимать в обработку бюллетени, поступившие до или 3 ноября, а в других — и те, что были проштампованы накануне или в день выборов, но доставлены были позже. Это несколько затянет процесс. В целом, согласно распоряжению Федеральной избирательной комиссии, штаты должны обработать все бюллетени и сообщить о результатах голосования до 8 декабря.

Но финальный итог голосования определяет распределение голосов не американских избирателей, а коллегии выборщиков. Их назначает каждый штат исходя из количества сенаторов и представителей, которых он имеет право направлять в Конгресс США. Поэтому, в некоторых штатах их больше. Например, Калифорнию представляют 55 выборщиков, а Монтану или Вермонт — всего по 3. В общей сложности выборных представителей в США 538. Для победы кандидату в президенты нужно получить минимум 270 голосов.

Официально их голосование состоится 14 декабря 2020 года, и только после этого можно будет говорить о финальном результате выборов. Официально имя нового президента США огласят еще позже — 6 января на специальном заседании Конгресса. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Кто определяет судьбу выборов в США?

По большому счету, все решают "колеблющиеся" штаты. Так их называют в силу того, что политические предпочтения их населения разделены между Демократической и Республиканской партией так, что предсказать результат голосования заранее сложно (в отличие от тех, где есть явное большинство сторонников одной из партий). В первую очередь, это Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Победа в них во многом является определяющей для каждого кандидата (и на них они фокусируются в ходе избирательной кампании).

Также критически важным для каждого претендента на президентский пост является результат голосования в штате Флорида. В 2020 году, по мнению американских политических обозревателей, если Трамп проиграет Байдену в этом штате, для него это будет фактически означать поражение.

К "колеблющимся" штатам можно также отнести Аризону, Джорджию, Техас, Огайо и Северную Каролину. На все перечисленные штаты приходится сравнительно большое количество голосов выборщиков, а кандидаты в ходе избирательной гонки в них фактически идут "ноздря в ноздрю". При этом, при подсчете голосов выборщиков практически во всех штатах в игру вступает правило "победитель получает все": если в штате даже с минимальным перевесом побеждает определенный кандидат, все голоса достаются именно ему.

Стоит ли ждать беспорядков на улицах?

Вероятно, да. И с этим мнением согласны управляющие американских магазинов, ресторанов и заведений сферы услуг, заколотившие накануне голосования стеклянные витрины досками. Главная причина этого в том, что за последние годы раскол в американском обществе достиг серьезных масштабов, поэтому сторонники демократов и республиканцев готовы отстаивать право на победу даже на улицах.

Более того, можно предположить, что, если подсчет голосов затянется, кандидат, который, по предварительным данным, будет проигрывать, не признает своего поражения до последнего (а для США это не характерная практика, ведь традиционно проигравший кандидат признавал результаты и поздравлял своего оппонента с победой). Действующий президент США Дональд Трамп ранее уже заявил: из-за голосования по почте итоги выборов могут расцениваться как сфальсифицированные. Это дает основания предполагать, что, в случае поражения, он будет пытаться оспаривать результаты голосования.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua