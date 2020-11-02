Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)

В США предприятия розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также банки и финансовые компании заколачивают окна, витрины и принимают другие меры безопасности накануне президентских выборов, сообщает Fox Business.

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Так, по информации издания, в Вашингтоне (округ Колумбия) парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки, расположенные в нескольких кварталах от Белого дома, в воскресенье покрыли свои здания и офисы фанерой.

Владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей, которые имели место летом в ответ на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Меры предосторожности были приняты во время одних из самых спорных президентских выборов за последнее время. Столкновения между сторонниками президента Трампа и сторонниками протестующих Джо Байдена или Black Lives Matter неоднократно переходили в общенациональные демонстрации", — отмечает издание.

По информации USA Today, треть всех избирателей беспокоит возможное насилие после выборов.

При этом, только один из четырех опрошенных уверен в мирной передаче власти в случае победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, летом в США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, десятки городов ввели комендантский час.

Людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать.

Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. бороться за право возглавить Белый Дом в 2020 году будут два тяжеловеса американской политики: действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.