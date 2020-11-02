Цены на нефть продолжают падение

2 ноября в ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали в цене до 36,68 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Так, по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,32%, однако уже на 09:40 цена на эту нефть составила 36,53 (- 3,72%).

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В то же время, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate — Delo.ua), по состоянию на 08:05, сократилась до 34,48 доллара за баррель (- 3,7%). В 09:40 стоимость WTI составляла 34,22 доллара (- 4,39%).

Согласно данным Dow Jones Market Data, в октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, а Brent упала в цене на 8,5%.

Падение октябрьских цен на нефть эксперты рынка объясняют обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. В частности, на прошлой неделе во Франции и Германии были введены общенациональные локдауны.

По словам аналитика ING Уоррен Паттерсон, потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления.

"Усиление карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", — заявил Паттерсон агентству S&P Global Platts.

Кроме этого, трейдеры в ожидании результатов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Паттерсон считает, что победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5 — 2 млн б/с", — отметил аналитик.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

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После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года.