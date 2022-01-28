Европейская сеть ортодонтических клиник Impress пришла в Украину, купив стартап OrthoS

Европейская сеть ортодонтических клиник Impress объявила о поглощении украинского стартапа OrthoS. Как говорится в сообщении испанской компании, она будет работать в Украине под объединенным брендом OrthoS Impress.

"Основатель OrthoS Тарас Семенюк смог построить сильный национальный бренд за довольно короткое время и с ограниченными ресурсами. Рынок растет, и это время для ускорения расширения и развития крепкого национального бренда", — отметил сооснователь Impress Халед Касем.

В ближайшие три года компания планирует инвестировать более 10 млн евро в украинский ортодонтический рынок для строительства клиник, научно-исследовательского центра и развития услуги планирования и продолжения лечения.

На сегодня клиники OrthoS работают в четырех городах Украины: в Киеве, во Львове, в Днепре и Хмельницком. По данным Forbes.ua, сумма сделки о поглощении украинской сети близка к 1 млн евро, причем часть была предоставлена в виде денег, а часть в виде акций.

Фото: Impress

В планах же OrthoS Impress на 2022 год открыть большую клинику в Киеве, а также филиалы в Харькове, Одессе и, возможно, в Виннице и Запорожье.

Клиники Impress на сегодня работают более чем в 100 городах в девяти странах: в Испании, Великобритании, Италии, во Франции, в Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии, а теперь и в Украине.

Это крупнейшая сеть ортоклиник с полностью диджитализованными процессами, включая собственную систему управления клиникой и платформу дистанционного мониторинга лечения.

Компания предлагает услуги невидимой ортодонтии: прозрачные элайнеры, предназначенные для выравнивания зубов. При этом съемные элайнеры подбираются индивидуально после 3D-сканирования, специалисты клиники готовят периодические видеорезультаты лечения и осуществляют диджитал-мониторинг результатов.

Impress была основана в 2019 году со штаб-квартирой в Барселоне предпринимателями Дилярой и Владимиром Лупенко и доктором Халедом Касемом. Клиника входит в инвестиционный портфель проектов TA Ventures – компании, предоставляющей инвестиции глобальным технологическим стартапам на ранних стадиях.