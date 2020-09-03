Как происходит реставрация зубного ряда при помощи имплантов?

Имплантация зубов — процедура восстановления целостности зубного ряда путем установки искусственных конструкций на месте отсутствующих единиц. Такая операция требует тщательной подготовки, высокого профессионализма и отточенных навыков хирурга.

Ответственность за проведение предоперационных исследований, непосредственно операции лежит на персонале стоматологической клиники. Но самое главное решение принимает пациент, и заключается оно в выборе стоматологии.

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С чего начинается установка имплантов

Все начинается с доверия. Конечный результат зависит от того, кому клиент в самом начале доверит сложный процесс лечения и восстановления зубов. Многие частные стоматологии предлагают имплантацию зубов, но только единицы, такие как клиника Porcelain, подходят к этому процессу ответственно.

Если вы давно искали клинику, где качественно установят зубные импланты, то обращайтесь в стоматологическую клинику Porcelain в Киеве.

Клиники, обещающие установить имплантат за один сеанс, стоит обходить десятой дорогой. Основная приманка таких стоматологий — "доступная" цена. Манящие заголовки "3 имплантата по цене 2" — это игра в лотерею со своим здоровьем, в которой пациентам редко удается сорвать джекпот.

Этапы имплантации: от первичного осмотра до любования совершенной улыбкой

Процесс установки искусственных конструкций на место утерянного зуба (или нескольких зубов) начинается задолго до наркоза и первых манипуляций хирурга. Он требует немалых затрат. И дело не только в стоимости процедуры, а и в моральных и временных ресурсах, которые пациент вкладывает в процесс лечения.

Чтобы установка имплантов прошла максимально комфортно и эффективно, квалифицированные специалисты стоматологии Porcelain используют новейшее оборудование и передовые технологии, освоенные ими во время практики за рубежом.

Пациента ждет многоэтапный процесс, который приведет к наилучшему результату:

Первичное обследование: оценка общего состояния ротовой полости, рентген. При необходимости пациент направляется на лечение кариеса, воспалений десен, слизистой, обязательно на чистку зубов. Также стоматолог оценивает общее состояние организма, учитывает наличие "нестоматологических" заболеваний, прием препаратов, для чего пациент проходит исследование крови, мочи, ЭКГ и консультацию терапевта. Виртуальная операция. При помощи манипуляций на компьютере врач проводит операцию в ротовой полости конкретного пациента на основе снимков. На этом этапе определяется толщина челюстной кости, ее состояние, подбираются импланты, в целом оценивается возможность подобной операции. Подготовка к установке. Этап, обязательный не для всех пациентов. Его проходят те, у кого недостаточно костной ткани: для установки имплантата ее предварительно наращивают. Непосредственно операция. Хирург делает в костной ткани ложе, устанавливает имплант, затем — формирователь десны. Процесс приживления длится 3–4 месяца (на нижней челюсти быстрее, на верхней дольше). Установка временной коронки, чтобы сформировать правильное положение десны. Протезирование. На завершающем этапе подбирается и устанавливается постоянная коронка.

Этапы установки имплантата завершаются, но забота о пациентах на этом не заканчивается. Регулярное посещение стоматолога и тщательный уход за полостью рта в домашних условиях — надежная страховка от осложнений и будущих потерь.