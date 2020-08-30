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Favbet представила в Украине благотворительный фонд Favorit Foundation

Работа фонда направлена на развитие детей и молодежи в нескольких сферах

Катерина Машевская, директор по коммуникациям международной беттинговой компании Favbet Катерина Машевская, директор по коммуникациям международной беттинговой компании Favbet
Катерина Машевская, директор по коммуникациям международной беттинговой компании Favbet

Создание корпоративных фондов в Украине — традиционная практика. Об особенностях КСО для высокорискового бизнеса рассказывает Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet

В конце прошлого года ваша компания попала под давление государства и оказалась вне закона. Как создание фонда вписывается в пакет антикризисных мер?

Кратко и по делу в Telegram

Favbet является международной компанией, которая предоставляет сервис онлайн-развлечений в том числе и пользователям Украины. Украинский бренд "Фаворит Спорт" ушел с рынка после решения Кабмина от 20 декабря 2019 года.

Favbet — компания с большим опытом работы на рынках Европы, в том числе и в социальном направлении. Как и любой ответственный беттинг-оператор, мы акцентировали внимание в первую очередь на принципах ответственной игры и защите от лудомании.

В Украине у нас также есть большой портфель социальных проектов. Во все наши партнерские проекты мы интегрировали и социальную составляющую. Например, в рамках Favbet-лиги (чемпионат Украины по футболу) совместно с фондом "Таблеточки" инициировали акцию "Давай, забивай": за каждый забитый гол компания перечисляла фонду 1 тыс. грн. За первую половину футбольного сезона 2019/2020 Favbet перечислил 243 тыс. грн.

Или, например, в рамках масштабного концерта "Favorit 20 лет в игре", который состоялся в сентябре прошлого года на НСК "Олимпийский", мы монтировали специальные зоны в фан-секторах для людей с инвалидностью.

Таким образом, весь массив социальных проектов лег в основу создания корпоративного фонда. Также мы проанализировали все проекты и поняли, что так или иначе наши усилия направлены на помощь детям, молодежи в разных направлениях: спорт, личное развитие, создание энтертеймент-зон.

То есть создание благотворительного фонда — это не ответ на репутационные сложности?

Благотворительность не может быть ответом на что-либо. Мы не относим себя к числу тех компаний, которые используют КСО как повод для пиара, а придерживаемся позиции, что социальная помощь должна быть "тихой". Более того, мы не хотим оказаться в числе тех фондов, которые формируют финансовую подушку и просто оказывают адресную помощь. Мы хотим создавать условия для занятий спортом, личного и профессионального развития, интеграции в современное цифровое общество.

Favorit Foundation начал свою работу с подписания меморандума с Министерством цифровой трансформации

Например, у нас был проект с издательством "Наш формат". Мы выпустили на украинском языке три автобиографии потрясающих спортсменов, среди которых украинский баскетболист с мировым именем Станислав Медведенко. Это исключительно мотивационная история, каждый найдет в книгах что-то свое, что вдохновит не только на спортивные, но и жизненные победы.

Есть у Favorit Foundation и big idea. Мы работаем на рынке беттинга, к которому предвзятое и негативное отношение у украинского общества. В Европе беттинг является традиционным видом досуга, а беттеры — полноценные участники многих социальных процессов, они принимают участие в государственных проектах. На примере Favorit Foundation мы хотим внедрить такую же схему взаимодействия "общество — беттинг — государство".

Как будете преодолевать этот негативный фактор в обществе?

Преодолевать не будем, задача не в этом. Очень просто нарисовать красивую картинку и сказать "доверяй мне". К счастью, такой формат уже не работает. Доверие заслуживается только делами, а репутация Favorit Foundation выстраивается с нуля, и сопричастность к Favbet в приставке "корпоративный".

Как будет осуществляться финансирование Favorit Foundation?

Бюджет Favorit Foundation формируется за счет средств Favbet. В дальнейшем мы планируем реализацию проектов с партнерами из числа бизнес- и НГО-структур, с которыми у нас смежные цели и задачи. Кроме того, Favorit Foundation поддерживает проекты не только деньгами, но и техникой. Так, в первые дни работы фонда мы подписали меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины, в рамках которого взяли на себя обязательства способствовать политике цифровизации. В данный момент Favorit Foundation оснащает компьютерами национальные библиотеки имени В. Вернадского и Ярослава Мудрого, которым передано 200 компьютеров.

У Favbet есть огромная экспертиза по борьбе с игровой зависимостью. Будете развивать это направление в рамках фонда?

Тема борьбы с лудоманией пройдет по касательной в Favorit Foundation, так как фонд все-таки нацелен на работу с младшей возрастной аудиторией.

Ответственный и системный беттинг-оператор осуществляет мониторинг игровой зависимости и ведет борьбу с ней. Для этого в компании есть специальная мониторинговая служба, которая владеет необходимым набором инструментов. Когда мы видим неадекватное поведение игрока, то с целью его же личной безопасности можем ограничить его игру. У игроков также есть возможность установить лимит по деньгам, временно заблокировать аккаунт, он может обратиться за помощью в компанию, если не в силах самостоятельно справиться с зависимостью.

Как вы оцениваете уровень развития бизнеса с точки зрения социальной ответственности?

Уровень корпоративной филантропии в Украине находится на этапе активного роста. Существует несколько приемлемых сценариев развития этого направления. Но есть и негативный фактор: ответственность рассматривают как еще один инструмент самопиара или же отождествляют проекты непосредственно с бизнес-деятельностью.

Мы должны говорить о социальных инвестициях и выстраивать долгосрочную стратегию на упреждение проблем в будущем

Корпоративная благотворительность очень быстро трансформируется, масштаб проектов и их финансирование растет. Бизнес учится молниеносно реагировать на проблемы общества: много ярких кейсов украинских компаний в период борьбы с COVID-19 это подтверждает.

Очень хочется, чтобы те, кто системно занимается филантропией, отошли от понятия благотворительность. Мы должны говорить о социальных инвестициях и выстраивать долгосрочную стратегию на упреждение проблем в будущем. Тут речь идет о здоровом образе жизни, медицине, развитии местного самоуправления. Если вернуться к нашему кейсу с Минцифры, то преодолевать цифровой барьер сейчас — необходимая работа, но мы должны заботиться и о тех, кто через 5-7 лет будет развивать страну. А значит, инвестировать в образование, подключать небольшие населенные пункты к интернету, предоставлять возможность культурным организациям оцифровывать их архивы и т. п.

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