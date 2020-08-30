Favbet представила в Украине благотворительный фонд Favorit Foundation

Создание корпоративных фондов в Украине — традиционная практика. Об особенностях КСО для высокорискового бизнеса рассказывает Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet

В конце прошлого года ваша компания попала под давление государства и оказалась вне закона. Как создание фонда вписывается в пакет антикризисных мер?

Favbet является международной компанией, которая предоставляет сервис онлайн-развлечений в том числе и пользователям Украины. Украинский бренд "Фаворит Спорт" ушел с рынка после решения Кабмина от 20 декабря 2019 года.

Favbet — компания с большим опытом работы на рынках Европы, в том числе и в социальном направлении. Как и любой ответственный беттинг-оператор, мы акцентировали внимание в первую очередь на принципах ответственной игры и защите от лудомании.

В Украине у нас также есть большой портфель социальных проектов. Во все наши партнерские проекты мы интегрировали и социальную составляющую. Например, в рамках Favbet-лиги (чемпионат Украины по футболу) совместно с фондом "Таблеточки" инициировали акцию "Давай, забивай": за каждый забитый гол компания перечисляла фонду 1 тыс. грн. За первую половину футбольного сезона 2019/2020 Favbet перечислил 243 тыс. грн.

Или, например, в рамках масштабного концерта "Favorit 20 лет в игре", который состоялся в сентябре прошлого года на НСК "Олимпийский", мы монтировали специальные зоны в фан-секторах для людей с инвалидностью.

Таким образом, весь массив социальных проектов лег в основу создания корпоративного фонда. Также мы проанализировали все проекты и поняли, что так или иначе наши усилия направлены на помощь детям, молодежи в разных направлениях: спорт, личное развитие, создание энтертеймент-зон.

То есть создание благотворительного фонда — это не ответ на репутационные сложности?

Благотворительность не может быть ответом на что-либо. Мы не относим себя к числу тех компаний, которые используют КСО как повод для пиара, а придерживаемся позиции, что социальная помощь должна быть "тихой". Более того, мы не хотим оказаться в числе тех фондов, которые формируют финансовую подушку и просто оказывают адресную помощь. Мы хотим создавать условия для занятий спортом, личного и профессионального развития, интеграции в современное цифровое общество.

Favorit Foundation начал свою работу с подписания меморандума с Министерством цифровой трансформации

Например, у нас был проект с издательством "Наш формат". Мы выпустили на украинском языке три автобиографии потрясающих спортсменов, среди которых украинский баскетболист с мировым именем Станислав Медведенко. Это исключительно мотивационная история, каждый найдет в книгах что-то свое, что вдохновит не только на спортивные, но и жизненные победы.

Есть у Favorit Foundation и big idea. Мы работаем на рынке беттинга, к которому предвзятое и негативное отношение у украинского общества. В Европе беттинг является традиционным видом досуга, а беттеры — полноценные участники многих социальных процессов, они принимают участие в государственных проектах. На примере Favorit Foundation мы хотим внедрить такую же схему взаимодействия "общество — беттинг — государство".

Как будете преодолевать этот негативный фактор в обществе?

Преодолевать не будем, задача не в этом. Очень просто нарисовать красивую картинку и сказать "доверяй мне". К счастью, такой формат уже не работает. Доверие заслуживается только делами, а репутация Favorit Foundation выстраивается с нуля, и сопричастность к Favbet в приставке "корпоративный".

Как будет осуществляться финансирование Favorit Foundation?

Бюджет Favorit Foundation формируется за счет средств Favbet. В дальнейшем мы планируем реализацию проектов с партнерами из числа бизнес- и НГО-структур, с которыми у нас смежные цели и задачи. Кроме того, Favorit Foundation поддерживает проекты не только деньгами, но и техникой. Так, в первые дни работы фонда мы подписали меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины, в рамках которого взяли на себя обязательства способствовать политике цифровизации. В данный момент Favorit Foundation оснащает компьютерами национальные библиотеки имени В. Вернадского и Ярослава Мудрого, которым передано 200 компьютеров.

У Favbet есть огромная экспертиза по борьбе с игровой зависимостью. Будете развивать это направление в рамках фонда?

Тема борьбы с лудоманией пройдет по касательной в Favorit Foundation, так как фонд все-таки нацелен на работу с младшей возрастной аудиторией.

Ответственный и системный беттинг-оператор осуществляет мониторинг игровой зависимости и ведет борьбу с ней. Для этого в компании есть специальная мониторинговая служба, которая владеет необходимым набором инструментов. Когда мы видим неадекватное поведение игрока, то с целью его же личной безопасности можем ограничить его игру. У игроков также есть возможность установить лимит по деньгам, временно заблокировать аккаунт, он может обратиться за помощью в компанию, если не в силах самостоятельно справиться с зависимостью.

Как вы оцениваете уровень развития бизнеса с точки зрения социальной ответственности?

Уровень корпоративной филантропии в Украине находится на этапе активного роста. Существует несколько приемлемых сценариев развития этого направления. Но есть и негативный фактор: ответственность рассматривают как еще один инструмент самопиара или же отождествляют проекты непосредственно с бизнес-деятельностью.

Мы должны говорить о социальных инвестициях и выстраивать долгосрочную стратегию на упреждение проблем в будущем

Корпоративная благотворительность очень быстро трансформируется, масштаб проектов и их финансирование растет. Бизнес учится молниеносно реагировать на проблемы общества: много ярких кейсов украинских компаний в период борьбы с COVID-19 это подтверждает.

Очень хочется, чтобы те, кто системно занимается филантропией, отошли от понятия благотворительность. Мы должны говорить о социальных инвестициях и выстраивать долгосрочную стратегию на упреждение проблем в будущем. Тут речь идет о здоровом образе жизни, медицине, развитии местного самоуправления. Если вернуться к нашему кейсу с Минцифры, то преодолевать цифровой барьер сейчас — необходимая работа, но мы должны заботиться и о тех, кто через 5-7 лет будет развивать страну. А значит, инвестировать в образование, подключать небольшие населенные пункты к интернету, предоставлять возможность культурным организациям оцифровывать их архивы и т. п.