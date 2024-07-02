ФГВФО продає кредит із заводом мінеральної води на Закарпатті в заставі (ФОТО)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 15 липня право вимоги за кредитним договором, забезпеченим заводом мінеральної води Vivas у Закарпатті. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Це актив АТ "Укрбудінвестбанк", який ліквідується фондом. Початкова ціна лоту – 3,9 млн грн, що відповідає загальній сумі заборгованості за кредитом.

Завод розташований в селі Сойми Міжгірської громади та включає комплекс нежитлових приміщень: будівлю цеху, склад та допоміжні споруди. Крім того, кредит забезпечений фінансовою порукою.

Фото: пресслужба ФГВФО Фото: пресслужба ФГВФО Фото: пресслужба ФГВФО

На продаж виставляється не сам завод, а право вимоги, яке дозволяє новому власнику стягнути заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Кошти від продажу будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів ліквідованого АТ "Укрбудінвестбанк".

Нагадаємо також, що в травні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляв на продаж право вимоги за кредитними договорами Укрбудінвестбанку, забезпеченими готельним комплексом у селі Поляна на Закарпатті, яке також відомо своєю мінеральною водою, та комерційною нерухомістю у Вінницькій області. Початкова ціна лоту становила 46,86 мільйона гривень. Втім, ці торги щодо нього, а також наступні в травні зрештою не відбулися.

Нагадаємо, Національний банк України відніс Український будівельно-інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних 7 вересня 2023 року. Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням фінустановою письмової вимоги НБУ, неврахування в повному обсязі зауважень регулятора до плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та неприведення банком діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних у серпні.

3 жовтня Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрбудінвестбанку відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови, і вже 5 жовтня було вирішено відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.