ФГВФЛ продает кредит с заводом минеральной воды в Закарпатье в залог (ФОТО)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 15 июля право требования по кредитному договору, обеспеченному заводом минеральной воды Vivas в Закарпатье. Об этом говорится в сообщении фонда.

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Это актив АО "Укрбудинвестбанк", ликвидируемый Фондом. Начальная цена лота – 3,9 млн. грн., что соответствует общей сумме задолженности по кредиту.

Завод расположен в селе Соймы Межгорской общины и включает в себя комплекс нежилых помещений: здание цеха, склад и вспомогательные сооружения. Кроме того, кредит обеспечен финансовой порукой.

Фото: пресс-служба ФГВФЛ Фото: пресс-служба ФГВФЛ Фото: пресс-служба ФГВФЛ

На продажу выставляется не сам завод, а право требования, позволяющего новому владельцу взыскать задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Средства от продаж будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидированного АО "Укрстройинвестбанк".

Отметим, что в апреле Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставлял на продажу право требования по кредитным договорам неплатежеспособного АО "Укрстройинвестбанк", обеспеченным гостиничным комплексом в Поляне на Закарпатье, которое также известно своей минеральной водой, и коммерческой недвижимостью в Винницкой области. Начальная цена лота составила 46,86 миллионов гривен. Впрочем, эти торги по нему, а также последующие в мае так и не состоялись.

Напомним, Национальный банк Украины отнес Украинский строительно-инвестиционный банк в категорию неплатежеспособных 7 сентября 2023 года. Решение принято в связи с невыполнением финучреждением письменного требования НБУ, неучет в полном объеме замечаний регулятора к плану мер, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и неприведение банком деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных в августе.

3 октября Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрстройинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать .