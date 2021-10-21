Фонд госимущества выиграл дело о контроле над заводом "Большевик"

20 октября суд отказал компании, которая пыталась получить в собственность пять зданий на территории завода "Большевик", о пересмотре дела из-за новых обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Согласно решению Северного апелляционного суда, попытка компании, которая ранее незаконно присвоила здания завода "Большевик", нивелировать решение Верховного Суда признана незаконной.

"Фонд государственного имущества продолжает последовательно отстаивать интересы государства в судах во всех делах, которых сейчас рассматривается более двух тысяч", — заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, решение суда, касающееся имущества завода "Большевик", является важным этапом на пути к проведению прозрачной приватизации этого объекта, которая состоится уже 27 октября.

Ранее сообщалось, что 12 октября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу ООО "Агромил Дистрибьюшин" — компании, которая в октябре 2019 году приобрела через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП "СЕТАМ" пять нежилых зданий на территории АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") на Шулявке.

Напомним, на 27 октября запланирован аукцион по продаже 100% акций АО ПКМЗ в рамках программы "Большая приватизация" (стартовая цена — 1,39 млрд грн).

В то же время работники завода опасаются, что в результате непрозрачной приватизации каждый из них попросту окажется "на улице". По словам рабочих, руководство ПКМЗ уже не первый год "пилит" целые цеха завода на металлолом и искусственно доводит предприятие до банкротства.

В поддержку трудового коллектива выступили ветераны АТО из общественной организации "Вибачте, що живі", к которым работники обратились за помощью. 12 октября в "Укринформе" прошла открытая дискуссия о будущем как производства, так и трудового коллектива ПКМЗ ("Общественность отстаивает права трудового коллектива завода "Большевик").

Организаторы заявляли, что приглашали к участию, в том числе, главу ФГИУ Дмитрия Сенниченко, который ранее в своей публикации на Facebook назвал их сборищем "рейдеров", "боевиков" и "титушек". Однако Сенниченко мероприятие проигнорировал.