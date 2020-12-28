ГНС обнародовала планы налоговых проверок на 2021 год

Государственная налоговая служба обнародовала планы-графики проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2021 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В частности, в следующем году ГНС планирует 4060 проверок юридических лиц и 209 проверок финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов.

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Также планируется 1664 проверки физлиц, из чего I группы (до 20 млн грн дохода в год) — 1238, II группы (20-100 млн грн дохода в год) — 352, а III группы (с доходом более 100 млн грн в год) — 74.

Кроме того, ГНС намерена провести 355 документальных плановых проверок юрлиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Среди них юрлица I группы (налогоплательщики с более 250 наемными работниками) — 13, II группы (50-250 работников) — 134, III группы (до 50 работников) — 208.

Напомним, в декабре на портале "Помощник предпринимателя" появился новый функционал для бизнеса, позволяющий ознакомиться с подробной инструкцией о том, что необходимо делать до, во время и после прохождения налоговых проверок.

Отметим также, что ранее Delo.ua рассказывало, что нужно знать бизнесу о грядущих проверках государственного надзора, как о них узнать и в каких случаях их можно переносить.