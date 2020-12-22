На портале "Помощник предпринимателя" появился новый функционал для бизнеса

22 декабря 2020 года, Офис эффективного регулирования BRDO и юридическая фирма Василь Кисиль и Партнеры презентовали новый раздел на Инспекционном портале "Помощник предпринимателя" inspections.gov.ua, посвященный разъяснению и полезным советам для успешного прохождения налоговых проверок.

Об этом сообщили в пресс-службе BRDO.

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Бесплатный функционал нового раздела "Помощник предпринимателя" позволит пользователю ознакомиться с подробной инструкцией, что необходимо делать до, во время и после прохождения налоговых проверок, поможет правильно оформить заявление или жалобу, а также узнать больше об особенностях налогового законодательства в Украине.

Налоговый раздел "Помощника предпринимателя" с инструкцией доступный по ссылке.

К дополнению "Помощник предпринимателя" — проекта Офиса эффективного регулирования BRDO присоединилась юридическая фирма Василь Кисиль и Партнеры.

По словам руководительницы по информационным технологиям Офиса эффективного регулирования BRDO Яны Горюновой, налоговые проверки вызывают больше всего вопросов среди владельцев бизнеса, поэтому появление налогового раздела "Помощник предпринимателя" пригодится тысячам малых и средних предпринимателей, не имеющих в штате юриста.

"Каждый предприниматель может бесплатно зарегистрировать на "Помощник предпринимателя" свой кабинет (для этого необходимо лишь ввести код ЕГРПОУ или ФИО — для ФЛП) и увидеть там досье своего предприятия, календарь плановых и внеплановых проверок, самостоятельно оценить степень риска своего предприятия, проверить правильность составленных инспекторами документов, а теперь — лучше подготовиться к налоговым проверкам", — подчеркнула Яна Горюнова.

Советник ЮФ Василь Кисиль и Партнеры Татьяна Бережная подчеркнула, что налоговый функционал "Помощник предпринимателя" практичным.

"Мы предлагаем предпринимателям образцы документов, которые можно использовать, в частности, при обжаловании действий и решений налоговых органов. Платформа будет постоянно обновляться в связи с постоянными изменениями в налоговом законодательстве, а также наполняться практическими советами адвокатов и юристов налоговой практики на тему налоговых проверок", — рассказала Татьяна Бережная.

СПРАВКА:

"Помощник предпринимателя" — инструмент на Инспекционном портале, разработанный Офисом эффективного регулирования BRDO в сотрудничестве с Государственной регуляторной службой Украины при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и проекта FORBIZ. Помощник призван упростить подготовку предпринимателей к встрече с государственными инспекторами. С помощью "Помощника" каждый владелец бизнеса сможет узнать проверки, его ждут, подготовиться и успешно пройти проверку, а также узнать, как и куда пожаловаться в случае нарушений со стороны инспектора. Инструмент, абсолютно бесплатный для пользователей, функционирует с середины июня 2020 года. Сейчас им воспользовалось уже более 6 тысяч предпринимателей.

Напомним, что в Украине запустили е-сервис "Помощник предпринимателя", который поможет пережить проверки.