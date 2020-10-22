А что, если завтра проверка? Что нужно знать бизнесу о плановых визитах госнадзора

15 октября 2020 года органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Уже 16 октября на инспекционном портале автоматически был сформирован проект Плана комплексных проверок. Теперь каждый предприниматель может ознакомиться с планом комплексных проверок на Инспекционном портале в разделе "Планы проверок".

Всего представленные проекты планов содержат информацию о более 120 тысячах проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления.

Рекордсменами по количеству запланированных мероприятий на 2021 год являются:

▶️ ГСЧС — 50591 (в этом году унифицировали подход и включили в основной план проверки школ, садов и других учреждений, подчиненных местным органам исполнительной власти, планы относительно которых раньше не публиковались на инспекционном портале).

▶️ Госпродспоживслужба — 21729 (количество проверок за год существенно не изменилось).

▶️ Гоструда — 21150 (в этом году тоже унифицировали подход и включили в проект годового плана предприятия в сфере соблюдения законодательства о труде).

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▶️ Госэкоинспекция — 11530 (количество проверок за год существенно не изменилось).

▶️ Госгеокадастр — 6083 (количество проверок за год существенно не изменилось).

Периодичность плановых проверок

Плановым периодом считается один год, который исчисляется с 1 января по 31 декабря планового года, которые осуществляется органом государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования, к которым относятся:

✅ к высокой степени риска — не чаще одного раза в два года;



✅ к средней степени риска — не чаще одного раза в три года;



✅ в незначительной степени риска — не чаще одного раза в пять лет.



Таким образом, согласно приведенным положениям, периодичность осуществления плановых проверок рассчитывается периодами в два, три и пять плановых лет.

Как бизнесу узнать о грядущих проверках

Плановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются в соответствии с годовыми планами, которые утверждаются органом государственного надзора (контроля). Годовые планы формируются из перечней субъектов хозяйствования, которые подлежат плановым мероприятиям государственного надзора (контроля) руководствуясь критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и учитывая периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора.

Ознакомиться с проектом комплексного плана можно на инспекционном портале https://bit.ly/35fsCga. Также на сайте можно ознакомиться с проектом годового плана проверок https://bit.ly/2T6MeNZ. Чтобы узнать о грядущих проверках, компании необходимо в поиске ввести название компании или код ЕГРПОУ, после чего можно увидеть все проведенные и запланированные проверки, дату и каким органом будут проводиться плановые мероприятия.

Можно ли бизнесу избежать проверок?

Начиная с 15 ноября и до 1 декабря 2020 года органами государственного надзора будут утверждены годовые планы осуществления проверок в 2021 году.

Субъект хозяйствования имеет право отказаться от проведения комплексного планового мероприятия государственного надзора (контроля) путем письменного обращения в Государственную регуляторную службу Украины. С примером обращения можно ознакомиться по ссылке.

Важно! С отказом от проведения комплексной проверки необходимо обратиться в ГРС до 15 ноября 2020 года, в случае, если бизнес не желает, чтобы все инспекторы проводили проверку одновременно. Также следует учесть, что положения Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" не требуют от субъектов хозяйствования мотивировать или обосновывать свой отказ от проведения комплексного планового мероприятия.

Обращение субъектов хозяйствования об отказе от проведения комплексной проверки НЕ будут удовлетворены, если они:

❌ Поступят в Государственную регуляторную службу Украины после 15 ноября 2020;

❌ Будут содержать какой-либо необоснованный отказ от проведения комплексного планового мероприятия;

❌Будут содержать отказ от проведения мероприятий государственного надзора в целом или отказ от проведения отдельных плановых мероприятий государственного контроля, которые вошли в план осуществления комплексных мероприятий.

Как перенести дату проверки

При наличии обстоятельств, при которых предприятие считает целесообразным перенести дату начала осуществления комплексных плановых мероприятий, предприниматель может обратиться с обоснованным предложением к одному или всем одновременно органам государственного надзора (контроля), которые осуществляют проверки. Если органы государственного надзора посчитают справедливым представленное предприятием предложение, они инициируют необходимые процедуры по согласованию между собой другой даты начала и сроков осуществление комплексных плановых проверок.

Обращение субъектов хозяйствования по установлению других дат начала и сроков осуществления комплексных плановых мероприятий должны быть представлены в органы государственного надзора в сроки, которые позволят им согласовать между собой и подать подготовленные материалы к 1 ноября 2020 года в Государственную регуляторную службу Украины.

Напомним, что в Украине запустили е-сервис "Помощник предпринимателя", который поможет пережить проверки.