IT и Телеком 40 минут назад

Google Authenticator обзавелся функцией удобного переезда на новый смартфон

Корпорация Google обновила один из своих самых незаменимых сервисов

Google Authenticator обзавелся функцией удобного переезда на новый смартфон Google Authenticator обзавелся функцией удобного переезда на новый смартфон
Google Authenticator. Фото: из открытых источников

Свежее обновление мобильного приложения Google Authenticator для Android позволяет переносить учетные записи с одного устройства на другое.

Инструмент экспорта-импорта создает код QR, который потребуется отсканировать на устройстве-получателе, сообщает ixbt.com.

Кратко и по делу в Telegram

В итоге, пользователям станет заметно проще перенести рабочую электронную почту или свои социальные сети, защищенные с помощью двухэтапной аутентификации.

Указано, что переход с версии 5,0 к версии 5,10 ознаменован существенными изменениями во внешнем виде.

В частности, в приложении внедрена обновленная концепция дизайна Material Design 2,0, представленная Google в 2018 году. Кроме того, появилась темная тема.

Также отмечается, что обновление Google Authenticator распространяется Google постепенно.

Как известно, Google Authenticator — одно из самых популярных приложений для защиты учетных записей с помощью двухэтапной аутентификации.

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Пользователи Android давно ждали обновления приложения. Google не торопилась и не меняла ничего существенного в Authenticator для Android годами. Последний крупный апдейт произошел еще в 2017 году.

Ранее голландская компания ThreatFabric, специализирующаяся на мобильной безопасности, рассказала о новом вирусе, угрожающем мобильным устройствам на основе Android, который обходит даже двухэтапную аутентификацию Google.

Новая версия банковского трояна Cerberus способна красть одноразовые коды, сгенерированные приложением для двухэтапной аутентификации Google Authenticator. Данное приложение является одним из самых популярных для защиты учётных записей с помощью двухэтапной аутентификации.

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