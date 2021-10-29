Google представил пособие по безопасности в интернете для украинских детей

Компания Google в партнерстве с Министерством образования и науки Украины представила обновленное учебное пособие по безопасности детей в интернете, разработанное в сотрудничестве с организациями The Net Safety Collaborative и Internet Keep Safe Coalition.

Как отмечается в украиноязычном блоге американской корпорации, данная учебная программа предназначена для того, чтобы научить детей "основам цифрового гражданства" и безопасности, чтобы они могли уверенно, безопасно и осмотрительно исследовать онлайн-мир.

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Кроме того, задача пособия состоит в том, чтобы предоставить необходимые ресурсы для обучения безопасности в интернете и гражданской ответственности родителям и учителям детей.

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В Google отмечают, что с момента запуска в 2017 году руководство по безопасности детей стало доступно более чем в 26 странах на 12 языках, и миллионы людей во всем мире уже воспользовались учебной программой.

"Но работа продолжается. Новый опрос Google показал, что две трети родителей считают, что разговоры о безопасности в интернете должны происходить как дома, так и в классе, но только 40% родителей чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить со своими семьями о безопасности в интернете. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы добавлять новые советы, чтобы программа как можно эффективнее помогала в формировании навыков безопасного поведения в сети", — говорится в сообщении.

Компания считает, что основы безопасности в интернете должны также преподаваться в школе вместе с математикой, естествознанием и историей, поскольку это фундаментальный навык навигации в современном цифровом мире.

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Пособие включает пять фундаментальных тем, озаглавленных следующим образом:

- Делись с осмотрительностью. Цифровой след и ответственное общение.

- Не дай себя обмануть. Фишинг, мошенничество и надежные источники.

- Береги свои тайны. Безопасность в интернете и пароли.

- Круто быть дружелюбным! Борьба с негативным поведением в интернете.

- Сомневаешься? Спроси! Сомнительный контент и сценарии.

Программа включает также ряд конкретных ресурсов для детей, воспитателей и родителей с готовыми слайдами, распечатками, руководством и советами для семьи, которые можно применять дома.

"В этом году в сотрудничестве с неприбыльной организацией Committee for Children мы добавили в учебное пособие 10 новых занятий, которые помогут детям в путешествиях по цифровому миру. Кроме того, мы добавили новые уроки, посвященные навыкам поиска, и обновили занятия по безопасности и защите в соответствии с потребностями современного цифрового мира", — сообщили в Google.

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Занятия классифицированы по определенным уровням (классам), учитывая широкий спектр этапов развития ребенка. Отмечается, что учебная программа в представленном руководстве достаточно гибкая, поэтому ее легко можно адаптировать в классе к потребностям учащихся, в частности, подстраивать уроки в соответствии с расписанием занятий и готовностью самих учеников.

Напомним также, что в конце сентября Google запустил в Украине сайт для родителей о цифровом воспитании и контроле за деятельностью их детей в интернете.