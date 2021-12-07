HD-group наращивает экспорт замороженного хлеба: в каких странах и почему его покупают больше всего

Национальный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий HD-group планирует отказаться от социального хлеба и сосредоточиться на продуктах с глубоким уровнем переработки, с добавленной стоимостью и инвестировать в развитие новых технологий. О причинах этого и ближайших планах Delo.ua сообщил совладелец компании Борис Шестопалов.

Бизнес-климат в Украине и инвестиции в агросектор сегодня сопоставимы со значительным риском. Поэтому инвестировать в него лучше в других странах. Об этом Delo.ua на Business Wisdom Summit сообщил совладелец и генеральный директор HD-group Борис Шестопалов.

“По итогам урожая этого года аграрии с 1 гектара земли получат доход, сопоставимый со стоимостью этого гектара. При таких финансовых показателях вообще сложно говорить о рынке земли в Украине. Соответственно, и HD-group не планирует инвестировать в агросектор и становиться сырьевой компанией”, — подчеркнул Шестопалов.

По его словам, фокус HD-group по-прежнему будет направлен на переработку. Поэтому сегодня одна из главных целей компании — по максимуму уйти от коммодитизированных (общедоступных — Delo.ua) продуктов в пользу продуктов с глубоким уровнем переработки, новых продуктов с добавленной стоимостью и инвестировать в развитие новых технологий.

“Один из последних такого рода продуктов — замороженный хлеб. Больше того, существует запрос на его экспорт. В этой категории у нас преимущественно продукты с национальной спецификой, например, ржаные хлеба, приготовленные по классическим технологиям, хлеба на заквасках и пр. Наибольшим спросом они пользуются в странах с “русской улицей” — Германии, Америке. Также спрос на этот продукт растет и в скандинавских странах”, — объяснил Шестопалов. Борис Шестопалов

Кроме того, помимо европейского рынка компания готовит пробные отгрузки этой продукции на канадский и американский рынки.

При этом, по его словам, все нынешние планы украинских производителей по экспорту продукции аграрной переработки, и замороженного хлеба в частности, подвержены значительным рискам.

“С одной стороны — галопирующий рынок, с другой — повышение стоимости сырья и энергоносителей. И кроме того, сегодня мы находимся в жестких тисках между готовностью потребителя платить новую стоимость продукта и его себестоимостью”, — объяснил Борис Шестопалов.

Поэтому, по его мнению, ближайшее время вряд ли будет прорывным для продукции украинского экспорта, и HD-group в частности. С большой вероятностью это будут эпизодические поставки, нацеленные на изучение рынка.