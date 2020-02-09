Healthcare в смартфоне: какие приложения для медицинских гаджетов разработаны в Украине

Digital меняет представление о медицине. Тысячи технологических компаний по всему миру работают над программами для удаленной диагностики и консультирования пациентов, открывают онлайн-больницы, разрабатывают технологии для проведения удаленных операций. Digital Health — самое востребованное направление в венчурных фондах и инкубаторах.

Удаленное медобслуживание стало возможным во многом благодаря распространению гаджетов, способных измерять и передавать показатели жизнедеятельности тела человека. "Умные" часы, фитнес-трекеры и смарт-кольца позволяют держать под контролем состояние пациентов 24/7 и, в случае ухудшения, быстро обратиться за врачебной помощью. Кроме того, программы контролируют прием лекарств и образ жизни, чтобы избежать обострения болезни и госпитализации.

Сегодня 2/3 стартапов в Healthcare разрабатывают решения с применением медицинских гаджетов. По прогнозам консалтинговой компании Gartner, мировой рынок носимой электроники в 2020 году вырастет на 27%, а "умной" одежды — в полтора раза. А значит еще больше людей смогут использовать Digital Health в повседневной жизни.

Healthcare в смартфоне

Приложения Healthcare делятся на две категории: wellness (диеты, спорт, сон) и решения для помощи при различных заболеваниях.

По данным IQVIA Institute for Human Data Science, большинство приложений из второй категории рассчитаны на таких больных:

нарушения психического здоровья

сахарный диабет

сердечно-сосудистые заболевания

расстройства нервной системы

скелетно-мышечные нарушения

Более четверти приложений категории "Борьба с заболеваниями" предназначены для облегчения состояния больных с нарушениями психического здоровья. Спрос есть. По данным ВОЗ, около 264 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии, 45 миллионов больны биполярным расстройством личности, 50 миллионов — деменцией, 20 миллионов — шизофренией.

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Что у нас?

В Украине психическими расстройствами страдают 3,8% населения (ВОЗ). Это количество занижено из-за недостатка данных, ведь в нашем обществе не принято обращаться к психиатру из-за риска испортить репутацию. Для сравнения, показатель Германии составляет 9%. В этой стране сосредоточено большое количество клиник и реабилитационных центров для людей с ментальными заболеваниями, поэтому недиагностированных больных намного меньше.

В нашей стране существуют пока два крупных IT-проекта, которые призваны облегчить страдания людей с психическими расстройствами.

Первый — Cardiolyse, предназначен для профилактики сердечных заболеваний, но одна из его функций — определение для каждого человека индивидуального порога, после которого наступает депрессия. Алгоритм оценивает психическое состояние человека по специальным шкалам и определяет, насколько далеко оно от патологии.

Второй стартап — Bicovery — был запущен в этом году, но уже успел нашуметь в медицинских кругах и выиграть несколько стартап-баттлов. Приложение собирает и анализирует данные о жизнедеятельности людей с биполярным расстройством личности, чтобы вовремя предупредить их о приближении эпизодов мании или депрессии. Сообщение с информацией об ухудшении состоянии получают также близкие больного и лечащий врач. Доктор корректирует лечение, которое поможет избежать обострения и вернет человека в ремиссию.

В отличие от существующих приложений, которые анкетируют больных, чтобы получить информацию об их состоянии, Bicovery измеряет физические показатели (сердцебиение, количество шагов, продолжительность сна, активность) и эмоционально-поведенческие (социальная активность, количество ошибок при наборе текста на смартфоне, движения рук). Данные с фитнес-трекеров, "умных" часов или смарт-колец загружаются в Google Health API / Apple HealthKit, а приложение забирает их оттуда в едином формате и отправляет частями данные на сервер для анализа.

Проект использует Amazon Web Services. Данные передаются по шифрованным каналам и хранятся в зашифрованном виде.

Прогнозы о состоянии больного строятся двумя моделями. Первая — аналитическая, базируется на наборе правил, разработанных совместно с докторами. Вторая — Machine Learning модель, она будет обучаться и корректироваться докторами. Когда она научится давать достоверный результат — станет основной, а аналитическая модель будет отключена.

В данный момент команда выбирает алгоритм между GBM (Gradient Boosting Machines) и Random Forest. На начальном этапе Bicovery будет тестировать оба, и по мере роста объема данных станет понятно, какой из них лучше подходит — быстрее обучается, менее склонен к переобучению.

Основная задача приложения — спрогнозировать наступление эпизода и вовремя сообщить об этом больному, доктору и близким пациента. Изменения состояния больного биполярным расстройством заметны за несколько недель до кризиса, а значит у системы будет время для сбора достаточного количества информации для достоверных выводов. Своевременное оповещение лечащего врача о приближении эпизода позволит скорректировать лечение и таким образом предотвратить наступление эпизода и госпитализацию.

Своевременная помощь при обострении психических заболеваний повышает качество жизни не только больного, которому удается избежать госпитализации, но и всех его близких. На это направлены биотехнологии в сфере лечения ментальных заболеваний.