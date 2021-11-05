Hilton оголошує про плани створення нового готелю в Одесі

Сьогодні, 5 листопада 2021 року, Hilton (NYSE: HLT) підписали франчайзингову угоду з Gefest Group, одним із найбільших девелоперів в Одеській області, про будівництво нового готелю на 145 номерів на березі моря в популярному портовому місті Одеса, Україна. Готель заплановано відкрити навесні 2025 року під керуванням кіпрської компанії Millennium Hospitality поблизу відомого розважального району Аркадія.

Патрік Фіцгіббон, старший віцепрезидент з розвитку, EMEA, Hilton, прокоментував подію: "Ми бачимо очевидні переваги для розширення в Україні вже з двома готелями, один із яких доєднається до нашого портфоліо разом із Hilton Kyiv. Зростання міжнародного інтересу до Одеси та стабільний внутрішній попит роблять Hilton Odessa важливим доповненням до нашої європейської мережі. Ми раді співпрацювати з Gefest Group та представити наш флагманський бренд на півдні України".

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Пантеліс Бумбурас, засновник і президент Gefest Group, зазначив: "Ми раді оголосити про нове будівництво в Одесі у співпраці з Hilton. Наші спільні зусилля спрямовані на створення потужного курорту, від якого будуть в захопленні вітчизняні та іноземні туристи. З нашим досвідом у будівництві готелів і нерухомості в Одесі, у партнерстві з таким світовим брендом, як Hilton, ми з нетерпінням чекаємо на гостей у Hilton Odessa".

Василіс Бумбурас, генеральний директор Gefest Group, наголошує: "Наша компанія — лідер у сфері комерційного та житлового будівництва в регіоні, ми створюємо інноваційні простори за принципами екології ресурсів. Нашою метою є побудова одного з найкращих готелів Hilton у світі — як з точки зору атмосфери, так і за якістю використаних матеріалів. Ми з увагою ставимося до найдрібніших деталей, які даруватимуть нашим гостям унікальні, незабутні враження".

За останні роки Одеса суттєво вплинула на зростання туристичної індустрії в Україні. Вітчизняні туристи та іноземні відвідувачі з Європи, Північної Америки та Центральної Азії обирають портове місто за чудову архітектуру XIX століття, енергію, культуру і незрівнянну красу пляжів Чорного моря. Як найбільший осередок торгівлі, Одеса також є комерційним центром, що збільшує кількість ділових подорожей — ключових факторів для його зростання.

Hilton Odessa буде розташований у двох будівлях, декор готелю та його номерів навіяний природним середовищем. Інтер’єр простору витриманий у нейтральних піщаних відтінках і фактурах, які нагадують прекрасне узбережжя Одеси. У готелі буде облаштовано два басейни — один критий та один на даху — із приголомшливою панорамою узбережжя. Новозбудований готель також забезпечить своїм гостям прямий доступ до мальовничих піщаних пляжів Одеси.

Відвідувачі зможуть обирати з-поміж чотирьох ресторанів і барів, два з яких будуть розташовані на березі моря. На одному з поверхів готелю заплановано конференц-зал загальною площею 800 квадратів, включно з банкетним залом площею 300 квадратних метрів, представницький лаунж на даху та оздоровчий центр площею 600 квадратів з підігріваним басейном, тренажерним залом, салоном краси та іншим атрибутами відпочинку.

Hilton Odessa буде розташований у кілька хвилинах пішої ходи від популярної курортної зони Аркадія з одноіменним пляжем, розважальним комплексом, численними ресторанами, барами і нічними клубами. Якщо піти вздовж берега моря на північ, можна відвідати Ботанічний сад Одеського державного університету та кілька прекрасних пляжів Чорного моря. Тут прокладений міський Маршрут здоров’я, який розпочинається неподалік від центру міста та простягається на 15 км по узбережжю за межами Hilton Odessa. Звідси всього 6 км та 15 хвилин їзди до центру міста, де гості можуть побачити всесвітньо відомі Потьомкінські сходи та Воронцовський маяк.

Hilton Odessa приєднається до розширюваного портфоліо готелів в Україні, включно з Hilton Kyiv. Він стане частиною відзначеної нагородами програми лояльності для гостей Hilton Honors, що надає можливість понад 118 мільйонам учасників, які бронюють безпосередньо в Hilton, накопичувати бали за проживання в готелі та отримувати миттєві переваги, зокрема безконтактну реєстрацію з вибором номеру, цифровими ключами та суміжними кімнатами.

Готель буде розташовано у Ванному провулку, він також матиме будівлю на березі моря у Приморському провулку. Hilton Odessa стане частиною родини, яка налічує понад 140 готелів Hilton Hotels & Resorts, що функціонують та будуються по всій Європі. Дізнавайтеся більше про Hilton Hotels & Resorts на https://www.hilton.com/en/hilton/ та https://newsroom.hilton.com/hilton.

Нагадаємо, Hilton (NYSE: HLT) — провідна світова готельна компанія, portfolio якої складається з 18 брендів світового класу, містить в собі понад 6700 об’єктів та понад 1 мільйон номерів у 122 країнах світу. Основна філософія компанії — наповнити землю світлом і теплом гостинності. Загалом Hilton за свою 100-річну історію прийняла понад 3 мільярди гостей, посіла перше місце у списку найкращих роботодавців у світі 2021 року та отримала звання Глобального лідера галузі 2020 року за індексами стійкості Dow Jones. У 2020 році було представлено Hilton CleanStay — програму, яка впроваджує галузеві стандарти чистоти в готелях у всьому світі.

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Завдяки відзначеній нагородами програмі лояльності для гостей Hilton Honors, майже 123 мільйони учасників, які бронюють безпосередньо в Hilton, можуть збирати бали за проживання в готелі та отримувати переваги гостинності, що неможливо купити за гроші. Завдяки безкоштовному додатку Hilton Honors app гості можуть забронювати проживання, вибрати номер, зареєструватися, відімкнути двері за допомогою цифрового ключа та виселитися з готелю, і все це за допомогою свого смартфона. Для отримання детальнішої інформації заходьте на сторінку newsroom.hilton.com та спілкуйтеся з нами на Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram та YouTube.

Hilton Honors — це відзначена нагородами програма лояльності для 18 брендів Hilton світового класу, яка містить понад 6700 об’єктів у 122 країнах світу. Учасники Hilton Honors, які здійснюють бронювання безпосередньо через улюблені канали Hilton, мають доступ до миттєвих переваг програми, включно з гнучкою системою оплати, яка дозволяє учасникам обирати практично будь-яку комбінацію балів та грошей для бронювання, ексклюзивну знижку для членів програми та безкоштовний стандартний Wi-Fi.

Учасники також мають доступ до безконтактних технологій виключно через додаток Hilton Honors app, в якому можна зареєструватися, вибрати номер та отримати доступ до своєї кімнати за допомогою цифрового ключа. Hilton Honors пропонує своїм майже 123 мільйонам учасників сотні способів накопичувати та використовувати бали, у тому числі за допомогою окремих co-branded credit cards. Учасники програми можуть обмінювати бали на безкоштовні ночі, покупки на Amazon, ексклюзивні розваги, благодійні внески тощо. Участь у програмі безкоштовна, а подорожні можуть зареєструватися онлайн на hiltonhonors.com. Дізнавайтеся більше про Hilton Honors на сайті newsroom.hilton.com/hiltonhonors, а також слідкуйте за Hilton Honors on Facebook, Twitter та Instagram.

Вже понад століття Hilton Hotels & Resorts встановлює еталон гостинності в усьому світі, надає своїм клієнтам інноваційні продукти та послуги для задоволення потреб, що постійно зростають. Майже 600 готелів на шести континентах Hilton Hotels & Resorts гостинно розташовані у найбільш популярних місцях для гостей, які знають, що місце перебування має значення. Насолоджуйтесь позитивним відпочинком у Hilton Hotels & Resorts, бронюйте номер на сайті hiltonhotels.com або за допомогою провідного додатка Hilton Honors app. Учасники Hilton Honors, які здійснюють бронювання безпосередньо через улюблені канали Hilton, мають доступ до миттєвих переваг. Дізнавайтеся більше про Hilton Hotels & Resorts на newsroom.hilton.com/hhr і слідкуйте за нашим брендом на Facebook, Twitter та Instagram.

Gefest Group — одна з найбільших будівельних компаній України, заснована у 1997 році в місті Одесі. Компанія побудувала понад 40 житлових та комерційних проєктів по всій Україні та інших країнах Європи. Залучення нових технологій, використання високоякісних будівельних матеріалів, увага до безпеки та інноваційних архітектурних стилів — саме ці рушійні принципи ведуть компанію у майбутнє. Сьогодні Gefest Group розробляє багатофункціональний проєкт на грецькому острові Лемнос площею понад 400 тисяч квадратних метрів, що об'єднує курортні готелі, ресторани, приватні вілли та резиденції, пристань для яхт та інші рекреаційні об'єкти.

Благодійна організація "Фонд Бумбураса" заснована Пантелісом Бумбурасом 2016 року з метою надання гуманітарної допомоги на території України та за її межами, для розвитку освіти, спорту, медицини і культури. У 2018 році Фонд Бумбураса завершив реконструкцію Грецького парку на схилах Приморського бульвару в історичному центрі Одеси. Парк займає площу 34 тисяч квадратів, на якій облаштовані екодоріжки, об'єкти ландшафтного дизайну, дитячі ігрові майданчики, автентичні скульптури та фонтани. Серед інших новітніх проєктів Фонду Бумбураса — перепланування Грецької площі в Одесі та постійна підтримка філії Грецького культурного фонду, що зараз здійснює реконструкцію музею "Філікі Етерія", який бере свій початок від Грецької революції 1820-х років.