Бизнес 1 час назад

H&M показали агрегат, который за 5 часов и 15$ перерабатывает старую одежду в новую

За пять часов старая одежда станет новой на глазах у клиента

Фото: H&M Фото: H&M
Фото: H&M

Компания H&M в одном из своих магазинов в столице Швеции Стокгольме установила специальную машину по переработке старой одежды. Технология позволяет за пять часов на глазах у клиента превратить старую одежду в новую. 

Об этом сообщает официальный сайт компании. 

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Данную технологию разработал Гонконгский научно-исследовательский институт текстиля и одежды Novetex Textiles.

Аппарат по переработке текстиля называется Loop. Внутри стеклянного короба, который установлен в одном из магазинов популярного бренда, установлена машина, которая очищает и измельчает старую одежду. Затем из нее плетется пряжа и из полученной ткани шьют новую одежду. Весь процесс создания вещи занимает около пяти часов.

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В компании отметили, что во время переработки не используется вода и химикаты, что делает данный способ переработки более экологичным, чем процесс производства одежды с нуля. Стоимость данной услуги составляет $15 (ориентировочно 422 гривны). 

По словам главы отдела устойчивого развития H&M Паскаля Бруна, машина была создана не для переработки одежды в промышленных масштабах, а с целью показать покупателям сам процесс и воодушевить их сдавать старую одежду в магазины. Таким образом сотрудники компании хотят обратить внимание клиентов на проблемы экологии.

Напомним, что H&M нарастила выручку в Украине почти на 60%.

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