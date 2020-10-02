METRO Украина открыла крупный пункт приема вторичного сырья в Одессе

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" открыла пункт приема вторичного сырья — МETRO Waste Collection Point на территории торгового центра METRO в Одессе (проспект Небесной Сотни, 101-M).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что каждый килограмм вторичного сырья имеет свою стоимость, так как финансовое вознаграждение будет мотивировать украинское общество.

В пункте можно сдать стеклянные бутылки (целые, для повторного использования), а также макулатуру различных видов, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и стеклобой.

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Профессиональный приемник вторсырья поможет одесситам разобраться, что принимается, а что подлежит переработке. Пункт работает ежедневно с 07:00 до 16:00.

Ранее, в рамках стратегии ответственного обращения с отходами, компания METRO Украина открыла локации со специализированными контейнерами для приема вторичного сырья в Киеве, Полтаве, Николаеве, Львове, Мариуполе и Харькове — всего в 10-ти торговых центрах METRO, а с конца сентября эта услуга стала доступна в Одессе.

Напомним, что с 2021 года в Украине начнут строить дороги из промышленных отходов.