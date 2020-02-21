IT и Телеком 10 минут назад

HTC расширяет семейство устройств виртуальной реальности новыми моделями

Компания намерена к уже существующему комплекту HTC Vive Cosmos выпустить бюджетный Cosmos Play, продвинутый Cosmos Elite и экспериментальный Cosmos XR

HTC расширяет семейство устройств виртуальной реальности новыми моделями HTC расширяет семейство устройств виртуальной реальности новыми моделями
Фото: HTC

Компания HTC расширяет ассортимент очков виртуальной реальности. Теперь к существующей модели Vive Cosmos добавится еще Cosmos Play,  Cosmos Elite и экспериментальная Cosmos XR. Точных дат выхода устройств на рынок пока нет. Об этом сообщает издание Engadget

Один из самых популярных производителей мобильных телефонов в прошлом, нашел новую нишу для развития. После продажи в 2017 году мобильного подразделения, теперь HTC развивается в сфере виртуальной реальности. 

На сегодняшний момент HTC выпускает очки VR Vive Cosmos и позиционирует их, как высокопроизводительный комплект виртуальной реальности. Его цена — $699, что значительно выше ближайшего конкурента — очков Oculus, которые продаются за $400. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Новые модели призваны внести небольшое разнообразие в ценовую политику тайваньской компании. 

Фото: HTC

Теперь модель Vive Cosmos Play будет самой дешевой и отвечать за "бюджетную" категорию. Она оснащена четырьмя камерами. Также в наборе будет ЖК-дисплей с расширением на 2880 x 1700, 110-градусным полем обзора и частотой обновления 90 Гц. Ценовым компромиссом стало отсутствие встроенных наушников, но остается возможность подключить свои собственные. Cosmos Play ориентированы на образовательную, художественную и музейную сферу. Предполагается, что их цена составит около $400. 

Читайте также:
В КПИ открыли виртуальную лабораторию по разработке чипов для "интернета вещей"

Vive Cosmos Elite представляет из себя "продвинутый" вариант. В наборе идут две базовые станции SteamVR, два контроллера Vive и встроенные наушники. Цена такого набора составляет $899. 

Важно, что у всех моделей ядро будет ​​одинаковым. Так что, при желании, в будущем, пользователь сможет поменять только переднюю панель и докупить недостающие комплектующие, чтобы усовершенствовать свой действующий набор. 

Читайте также:
Ukraine WOW: будущее за теми, кто создает впечатления — Ярослава Гресь (ФОТО, ВИДЕО)

Еще будет HTC Cosmos XR, которые уже не предназначены для потребительского сегмента и ориентированы на бизнес и корпоративный сектор. Эта модель совмещает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Кроме четырех стандартных камер, набор комплектуется двумя дополнительными камерами, для работы с дополненной реальностью. Благодаря этим камерам, в режиме реального времени, можно будет накладывать на изображение окружающей среды различные графические объекты. Единственный нюанс, который стоит учитывать — между реальном миром и картинкой, транслируемой в очки, может быть задержка.   

Также новый генеральный директор HTC Ив Майтр отметил, что компания намерена расширять семейства устройств виртуальной реальности Vive Pro и Vive Focus наряду с серией Cosmos, но, при этом,  вряд-ли в этих устройствах в ближайшее время можно будет увидеть 5G соединение. 

Напомним, что недавно Panasonic также представила прототип очков виртуальной реальности. Их модели обладают первой на рынке поддержкой HDR, акустической системой и съемными линзами. Внутри линз встроены специальные OLED-панели с разрешением 3840×2160 и диагональю 1 дюйм. 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву
Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву
Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством
Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством
"АрселорМиттал Кривой Рог" откажется от устаревших технологий и закроет мартеновский цех
"АрселорМиттал Кривой Рог" откажется от устаревших технологий и закроет мартеновский цех
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Эпидемия коронавируса: стоимость золота побила 7-летний рекорд

  2. В Украине возросло количество недовольных действиями власти — Центр Разумкова

  3. ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос

  4. Рожкова о "банкопаде": "Если бы мы оставили все как есть, пирамида росла бы и дальше"

  5. В Новых Санжарах протестующие зажгли шины, возвели баррикаду и забросали камнями автобусы

Загрузка...