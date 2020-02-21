HTC расширяет семейство устройств виртуальной реальности новыми моделями

Компания HTC расширяет ассортимент очков виртуальной реальности. Теперь к существующей модели Vive Cosmos добавится еще Cosmos Play, Cosmos Elite и экспериментальная Cosmos XR. Точных дат выхода устройств на рынок пока нет. Об этом сообщает издание Engadget

Один из самых популярных производителей мобильных телефонов в прошлом, нашел новую нишу для развития. После продажи в 2017 году мобильного подразделения, теперь HTC развивается в сфере виртуальной реальности.

На сегодняшний момент HTC выпускает очки VR Vive Cosmos и позиционирует их, как высокопроизводительный комплект виртуальной реальности. Его цена — $699, что значительно выше ближайшего конкурента — очков Oculus, которые продаются за $400.

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Новые модели призваны внести небольшое разнообразие в ценовую политику тайваньской компании.

Фото: HTC

Теперь модель Vive Cosmos Play будет самой дешевой и отвечать за "бюджетную" категорию. Она оснащена четырьмя камерами. Также в наборе будет ЖК-дисплей с расширением на 2880 x 1700, 110-градусным полем обзора и частотой обновления 90 Гц. Ценовым компромиссом стало отсутствие встроенных наушников, но остается возможность подключить свои собственные. Cosmos Play ориентированы на образовательную, художественную и музейную сферу. Предполагается, что их цена составит около $400.

Vive Cosmos Elite представляет из себя "продвинутый" вариант. В наборе идут две базовые станции SteamVR, два контроллера Vive и встроенные наушники. Цена такого набора составляет $899.

Важно, что у всех моделей ядро будет ​​одинаковым. Так что, при желании, в будущем, пользователь сможет поменять только переднюю панель и докупить недостающие комплектующие, чтобы усовершенствовать свой действующий набор.

Еще будет HTC Cosmos XR, которые уже не предназначены для потребительского сегмента и ориентированы на бизнес и корпоративный сектор. Эта модель совмещает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Кроме четырех стандартных камер, набор комплектуется двумя дополнительными камерами, для работы с дополненной реальностью. Благодаря этим камерам, в режиме реального времени, можно будет накладывать на изображение окружающей среды различные графические объекты. Единственный нюанс, который стоит учитывать — между реальном миром и картинкой, транслируемой в очки, может быть задержка.

Также новый генеральный директор HTC Ив Майтр отметил, что компания намерена расширять семейства устройств виртуальной реальности Vive Pro и Vive Focus наряду с серией Cosmos, но, при этом, вряд-ли в этих устройствах в ближайшее время можно будет увидеть 5G соединение.

Напомним, что недавно Panasonic также представила прототип очков виртуальной реальности. Их модели обладают первой на рынке поддержкой HDR, акустической системой и съемными линзами. Внутри линз встроены специальные OLED-панели с разрешением 3840×2160 и диагональю 1 дюйм.